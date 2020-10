Ginnastica artistica, Serie A1: la classifica finale. Le qualificate alla Final Six per lo scudetto e le retrocesse in Serie A2

La terza tappa della Serie A1 2020 di ginnastica artistica, andata in scena oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli, ha espresso verdetti importanti per quanto riguarda il massimo campionato italiano a squadre. Si è infatti definito il quadro delle formazioni qualificate alla Final Six, ovvero le sei formazioni che si contenderanno lo scudetto negli atti conclusivi in programma il 21-22 novembre sempre nel capoluogo femminile. Al femminile si fronteggeranno la favoritissima Brixia Brescia (le Campionesse d’Italia non avranno grossi problemi a confermarsi sul trono), il Centro Sport Bollate, la Ginnnastica Civitavecchia, il Giglio Montevarchi, la Juventus Nova Melzo, l’Artistica 81 Trieste. Resta fuori la WSA San Benedetto del Tronto.

Si sono definite anche le tre retrocessioni in Serie A2. A salutare la massima categoria sono il Corpo Libero Gym Team Padova, la Gal Lissone (colpo pesantissimo, società pluri-scudettata) e l’Audace Sport. La Fanfulla 1874 Lodi è riuscita a salvarsi. Di seguito la classifica generale della Serie A1 2020 di ginnastica artistica e tutti i verdetti della regular season.

CLASSIFICA SERIE A1 GINNASTICA ARTISTICA 2020:

1. Brixia Brescia 90 punti

2. Centro Sport Bollate 75

3. Ginnastica Civitavecchia 73

4. Giglio Montevarchi 59

5. Juventus Nova Melzo 59

6. Artistica 81 Trieste 57

7. WSA San Benedetto del Tronto 57

8. Ginnastica Salerno 53

9. Fanfulla 1874 Lodi 41

10. Corpo Libero Gym Team Padova 35

11. Gal Lissone 31

12. Audace Sport 21

QUALIFICATE ALLA FINAL SIX:

Brixia Brescia, il Centro Sport Bollate, la Ginnnastica Civitavecchia, il Giglio Montevarchi, la Juventus Nova Melzo, l’Artistica 81 Trieste.

RETROCESSE IN SERIE A2:

Corpo Libero Gym Team Padova, Gal Lissone, Audace Sport.

Foto: Simone Ferraro/FGI