Ginnastica artistica in tv, dove vedere gratis e in chiaro la Serie A a Napoli: orari e programma

La ginnastica artistica è pronta per tornare in scena dopo quasi otto mesi di sosta forzata dovuta alla pandemia. Si riparte sabato 17 ottobre con la terza tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica, sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre. Si preannuncia grande spettacolo in terra campana, anche se non si sa quale potrà essere il livello tecnico dei protagonisti vista la particolare annata agonistica con cui hanno dovuto fare i conti.

Purtroppo non sarà prevista la diretta tv e/o in streaming. Bisognerà aspettare un paio di giorni per avere le immagini in differita su DAZN, in una tramissione disponibile dalle ore 19.00 di lunedì 19 ottobre. Ricordiamo che sarà necessario avere un abbonamento a pagamento (9,99 euro al mese). Questo per quanto riguarda la Serie A1, mentre per la Serie A2 il servizio sarà gratuito sul canale YouTube della Federginnastica, sempre con le stesse tempistiche. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta, in tempo reale, per non perdersi davvero nulla della gara di sabato pomeriggio.

La Brixia Brescia è come sempre la grande favorita della vigilia, le Campionesse d’Italia non avranno problemi a dominare ancora una volta e si attende lo show delle Fate: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio saranno le protagoniste chiamate a regolare prestazioni da urlo su tutti gli attrezzi. La Leonessa può contare praticamente sull’intera Nazionale che lo scorso anno conquistò il bronzo mondiale a squadre, la Brixia ha vinto le prime due gare stagionali. Si infiammerà poi la lotta per il secondo posto col Centro Sport Bollate di Giada Grisetti e il Giglio Montevarchi di Lara Mori, la Gal Lissone deve evitare una clamorosa retrocessione. Assenti Elisa Iorio e Desiree Carofiglio a causa di recenti infortuni.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della terza tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, differita disponibile su DAZN a partire dalle ore 19.00 di lunedì 19 ottobre.

CALENDARIO TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA: DATA, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 17 OTTOBRE:

09.30-14.00 (circa) Serie A2

14.30-19.00 (circa) Serie A1

TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Serie A1: DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, differita streaming disponibile su DAZN a partire dalle ore 19.00 di lunedì 19 ottobre.

Serie A2: differita streaming sul canale YouTube della Federginnastica a partire dalle ore 19.00 di lunedì 19 ottobre.

