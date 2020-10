Genoa-Inter oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni, programma Serie A

Oggi sabato 24 ottobre (ore 18.00) si gioca Genoa-Inter, match valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Allo Stadio Marassi di Genova andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del campionato. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta nel derby col Milan e con appena un punto incamerato negli ultimi due turni, vogliono assolutamente rialzare la testa e devono assolutamente vincere questo incontro, dopo aver pareggiato mercoledì sera contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. La formazione meneghina, distante cinque punti dal Milan capolista, incrocerà i rossoblù, undicesimi in classifica e reduci dal pareggio in casa del Verona.

Antonio Conte punterà sul 3-4-1-2 con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in attacco sostenuti da Barella, Pesic e Darmian sugli esterni di centrocampo dove Vidal e Brozovic tesseranno le fila. Il Genoa replicherà con un 3-5-2: Pandev e Shomorudov a formare il tandem d’attacco di una squada colpita da diverse positività a Covid-19.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le probabili formazioni di Genoa-Inter, match valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

GENOA-INTER: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 24 OTTOBRE:

18.00 Genoa-Inter

GENOA-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251.

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-INTER

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro.

Foto: Lapresse