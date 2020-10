FOTO Dorothea Wierer incanta al Giro d’Italia come ambasciatrice!

Dopo Lisa Vittozzi, è stata Dorothea Wierer ad avere il ruolo di Ambasciatrice in Rosa al Giro d’Italia nella tappa di 185km dalla Base Area di Rivolto a Piancavallo. Lei, campionessa assoluta di biathlon e grande appassionata di ciclismo, si è divertita a ricoprire questo ruolo. Sfoggiando tutta la sua bellezza da atleta e donna, Doro ha incantato tutti, attirando come al solito l’attenzione con il suo inconfondibile sorriso. Un’iniziativa proposta da RCS e ovviamente sposata dal CONI di scegliere ventuno ambasciatrici rosa del Giro d’Italia. In questo contesto, Wierer ha sicuramente centrato l’obiettivo come quando gareggia nella sua specialità. Di seguito la gallery:

FOTOGALLERY DOROTHEA WIERER – GIRO D’ITALIA 2020

Loading...

Loading...

Foto: LaPresse