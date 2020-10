Filippo Ganna e i numeri di un fenomeno: 101,7 km/h di velocità, media record, 140 pedalate al minuto!

Filippo Ganna ha regalato spettacolo nella cronometro d’apertura del Giro d’Italia 2020. Il piemontese ha dominato la prova contro il tempo, ha coperto in appena 15’24” i 15,1 chilometri da Monreale a Palermo e ha conquistato la prima maglia rosa con ampio margine nei confronti di tutti gli avversari. L’avvincente battaglia contro le lancette merita grande evidenza anche dal punto di vista tecnico. Il fresco Campione del Mondo di specialità ha montato il quasi impossibile rapporto 60×11 (60 denti davanti, 11 dietro) per sviluppare quasi 12 metri con una sola pedalata in sella al Bolide della Pinarello, un mezzo realizzato appositamente per l’occasione e dal valore economico paragonabile a quello di un’automobile.

il ribattezzato Top Ganna ha tagliato il traguardo all’esorbitante media di 58,831 km/h (battuti tutti i record in una cronometro di una grande corsa a tappe) e ha raggiunto la fantascientifica velocità massima di 101,7 km/h lungo la discesa dopo il GPM posto alla Cattedrale di Monreale. Esorbitante la media tenuta negli 8 km tra il primo e il secondo intertempo: parliamo infatti di 70,1 km/h, con anche 140 pedalate al minuto in assetto aerodinamico da vero Dio del Tempo.

Foto: Lapresse