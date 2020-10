F1 su TV8, GP Portogallo 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Oggi sabato 24 ottobre si disputano le qualifiche del GP del Portogallo 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Il tracciato è inedito per la massima categoria automobilistica e, dopo le due sessioni di prove libere, il weekend in terra lusitana entra nel vivo. Nel pomeriggio, infatti, si assegnerà la pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente veloce e avvincente, dove i piloti saranno chiamati a dare il massimo.

Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vogliono fare il vuoto. Le due Ferrari sono piaciute nelle prove libere, Charles Leclerc e Sebastian Vettel potrebbero provare a ottenere un buon risultato. Attenzione a Max Verstappen che, al volante della Red Bull, cercherà di minare le certezze delle due Frecce d’Argento e di sovvertire tutti i valori in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto delle qualifiche del GP del Portogallo 2020, tappa del Mondiale F1 in scena a Portimao. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista anche la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8.

CALENDARIO QUALIFICHE GP PORTOGALLO F1: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 24 OTTOBRE:

12.00-13.00 F1, prove libere 3

15.00-16.00 F1, qualifiche

QUALIFICHE GP PORTOGALLO F1: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

PROVE LIBERE 3:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non è prevista programmazione su TV8.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 19.00

Repliche su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 19.00, 20.50, 22.20, 00.05 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

