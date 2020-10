F1, smentite dalla Germania le voci dell’accordo Hamilton-Mercedes: si dovrà aspettare prima del rinnovo

Rinnovi sì o rinnovo no? Ce lo si chiede con una certa insistenza nel paddock relativamente al contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes in F1. Il rinnovo annunciato dall’Inghilterra in vista del prossimo weekend del Nürburgring (Germania) è stato smentito in terra tedesca dai media come RTL. L’ipotesi è infatti di un’attesa e di un annuncio non prima di novembre.

In buona sostanza sembrerebbe un po’ il “segreto di Pulcinella”. E’ evidente che tra la scuderia di Brackley e Lewis ci sia la voglia di continuare e di fare la storia ancor più di quanto si sta facendo ora. Sia il britannico che la la squadra anglo-tedesca sono in procinto di conquistare il settimo titolo iridato tra i piloti e i tra i costruttori. Risultati incredibili, frutto di un’era dei motori ibridi estremamente favorevole alla Stella a tre punte.

Loading...

Loading...

Ecco che molti, nel fine settimana nel quale verosimilmente Hamilton eguaglierà il record di vittorie nei singoli GP di Michael Schumacher (91), avevano ipotizzato la comunicazione ufficiale del nuovo contratto per LH44 con ingaggio stellare. A quanto pare, però, si dovrà aspettare, probabilmente per verificare alcuni dettagli e stabilire i tempi esatti di durata, parlando di un pilota classe ’85. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse