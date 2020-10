F1, prove libere in ritardo al Nurburgring: ecco cosa è successo. Nuovo aggiornamento alle ore 12.00

Condizioni molto difficili al Nurburgring, sede di questo weekend del Mondiale 2020 di F1. La pioggia e le temperature basse hanno costretto gli organizzatori a ritardare l’inizio della prima sessione di prove libere dal momento che l’elicottero del servizio medico non può volare a causa della nebbia fitta. Come indicato dalla Direzione Gara, arriveranno nuove informazioni non prima di 30′ per capire se si potrà disputare la FP1 o meno. Pertanto, si deve registrare un cambio di programma.

FP1 will be delayed for at least 3️⃣0️⃣ minutes, due to the medical helicopter not being able to take off in these conditions#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/g3soLiBzte

— Formula 1 (@F1) October 9, 2020