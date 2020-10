F1 oggi, GP Portogallo 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, alle ore 14.10, prenderà il via il GP di Portogallo, 12° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Portimao godremo di un grande spettacolo, visto che per la prima volta il circuito lusitano sarà teatro di una prova del campionato.

1’16″652: è questo il marchio di Lewis Hamilton, su Mercedes, in pole-position. Il britannico non si ferma e continua l’update dei suoi dati: 97ma pole in carriera (nona quest’anno, la prima in Portogallo) e la 156ma prima fila in carriera (11ma quest’anno). Oggi c’è l’appuntamento con la storia. Michael Schumacher a quota 91 vittorie può essere scavalcato e il n. 92 potrebbe essere quello magico per Lewis che lungo i saliscendi lusitani vuol regalarsi un’altra perla. Certo, Bottas e il mai domo Max Verstappen con Red Bull tenteranno il colpo di mano, ma l’impressione è che il gioco sia sempre in mano all’asso nativo di Stevenage. Che sia caldo o sia freddo, il connubio con la W11 è totale e l’interpretazione di curve prive di punti di riferimento, orientandosi anche osservando il cielo, è qualcosa che il britannico ha fatto vedere chiaramente. Si attende la conferma, per compiere un altro passo verso la leggenda.

E in casa Ferrari? Charles Leclerc si è guadagnato il diritto di scattare dalla quarta posizione. Il monegasco ha dunque eguagliato per la terza volta il suo miglior piazzamento in griglia di questa stagione, dopo il GP dell’Eifel e quello di Gran Bretagna e avrà inoltre la possibilità di partire con le gomme di mescola Medium che sembrano le più adatte in configurazione gara. Meno bene è andata a Sebastian Vettel che non è andato oltre il 15° posto, rimanendo escluso in Q2.

LA PROGRAMMAZIONE GP PORTAGALLO F1 2020 (25 OTTOBRE)

Domenica 25 ottobre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP PORTOGALLO F1 2020

La copertura televisiva del GP del Portogallo di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuali della corsa a Portimao.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della corsa portoghese (ore 18.05).

STREAMING – Il GP del Portogallo di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuali della corsa a Portimao.

La programmazione di TV8/HD

Domenica 25 ottobre

ore 18.05, F1, Gara, differita

Foto: LaPresse