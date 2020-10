F1, Mondiale 2021: George Russell e Nicholas Latifi confermati in Williams

Si procede con lo status quo. La Williams ha preso una decisione e nel prossimo Mondiale di F1 punterà le proprie fiches sullo stesso duo di piloti di quest’anno formato dal britannico George Russell e dal canadese Nicholas Latifi. Stando a quanto riportato dalla giornalista di Sky Sport F1 Mara Sangiorgio, il team di Grove ha rinnovato il rapporto con i due racing driver, decidendo quindi di dar continuità al progetto agonistico già intrapreso precedentemente. Nei giorni passati era stata un po’ la posizione di Russell a vacillare per una questione di sponsor, nonostante sia uno dei pupilli di scuola Mercedes.

Williams ha confermato Russell e Latifi per il 2021 #williams #f1 #skymotori — Mara Sangiorgio (@mara_sangiorgio) October 30, 2020

Pertanto, dopo tante voci che avevano parlato anche di un Russell lontano dal Circus, questa notizia chiude il cerchio e rafforza l’idea che i team vadano nella maggior parte dei casi in una direzione di conferma, dal momento che nel 2021 si gareggerà con macchine molto simili tecnicamente. Certo, ci sono delle eccezioni importanti come quella dell’addio di Sebastian Vettel dalla Ferrari (destinazione Aston Martin) o il ritorno di Fernando Alonso in Renault (nel 2021 si chiamerà Alpine) per fare degli esempi.

