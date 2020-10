MotoGP, Andrea Dovizioso sempre più vicino al ruolo di collaudatore in Yamaha nel 2021. Lorenzo licenziato?

Valentino Rossi si era espresso in modo molto favorevole circa la possibilità di un arrivo in Yamaha di Andrea Dovizioso. Non è un mistero che il forlivese, lasciata la Ducati al termine del Mondiale 2020 di MotoGP, sia attualmente senza squadra. Una situazione decisamente strana per un centauro che nelle ultime tre stagioni è stato il “primo degli umani” alle spalle dello spagnolo Marc Marquez in MotoGP. Un Dovizioso che potrebbe tornare a vestire i colori della scuderia di Iwata, dopo la fugace esperienza del 2012, prima di accasarsi a Borgo Panigale nell’anno successivo. Una stagione nel Team Tech3 con il britannico Cal Crutchlow nella quale il “Dovi” ottenne sei terzi posti (Catalogna, Paesi Bassi, Germania, Italia, Indianapolis e Aragona) e concluse al quarto posto in classifica generale.

In questo caso però le mansioni sarebbero completamente diverse perché, come riportato da gpone.com, Yamaha vorrebbe affidargli il ruolo di test-rider, essendo un pilota capace di portare al limite la moto, più di quanto sia stato in grado di fare il maiorchino Jorge Lorenzo. Sembra, infatti, che lo spagnolo possa essere licenziato e favorire l’arrivo del pilota italiano. Le intenzioni del team nipponico sono quelle di avere una squadra forte in ogni aspetto e quindi anche la presenza di un collaudatore di grande spessore potrebbe accelerare i tempi di sviluppo della moto, considerando quanto sta accadendo quest’anno. Una cosa che, a quanto pare, con Lorenzo non si è verificata. Si attendono, pertanto, comunicazioni ufficiali in merito.

Foto: Valerio Origo