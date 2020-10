Motocross, Kiara Fontanesi si gioca il settimo Mondiale in WMX: la ‘mamma volante’ darà tutto a Pietramurata

Suonare la settima sinfonia e dare tutto. Domani, a Pietramurata (Trentino), Kiara Fontanesi è pronta a mettere sull’hard pack di Pietramurata tutte le energie che ha in corpo.

Al rientro agonistico dopo la gravidanza nel 2019, la fuoriclasse emiliana ha il sogno del settimo titolo iridato nella classe WMX. 50 punti in palio in appuntamento da all-in nel quale Fontanesi vuol recitare un ruolo da primattrice. Attualmente l’italiana è quarta nella classifica generale, distanziata di 10 punti dalla leader, l’olandese Nancy van der Ven. Una graduatoria cortissima nella quale sono in quattro a giocarsi l’iride, considerando la neozelandese Courtney Duncan (seconda a -4 dalla vetta) e la tedesca Larissa Papenmeier (terza a -6).

“Non pensavo di poter puntare al titolo in questa prima stagione di rientro dopo lo stop, ma adesso ci siamo e voglio giocarmi ogni possibilità. Darò tutto, il fatto di essere qui a bordo pista per giocarmi qualcosa di importante, in compagnia di tutta la mia famiglia, è già una vittoria“, le parole di Kiara (fonte: corsedimoto.com). Il fondo duro di Pietramurata sarà teatro, quindi, di un confronto molto teso, in un round sempre molto sentito che purtroppo non vedrà la presenza del pubblico per via dell’emergenza sanitaria. Il fattore campo, se così lo vogliamo definire, influirà fino a un certo punto, ma di sicuro la nostra portacolori getterà il cuore oltre l’ostacolo per regalarsi ancora una volta qualcosa di speciale, impreziosendo la sua già sfavillante carriera.

