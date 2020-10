F1, Lewis Hamilton: “Lontano dalle telecamere sono ancora un ragazzino, sarà molto difficile decidere di ritirarsi”

Continua a tardare l’annuncio del tanto atteso rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con Mercedes in vista delle prossime stagioni. Il britannico, ormai ad un passo dal settimo sigillo iridato della carriera in Formula 1, non sembra però intenzionato a prendere in considerazione attualmente l’ipotesi del ritiro. “Adoro fare quello che faccio. Amo le sfide, mi piace duellare come ho fatto con Verstappen in Germania. Mi piace osservarlo negli specchietti e vedere anche come a sua volta si è trovato in battaglia con Daniel Ricciardo. Mi piace lo sport, l’odore della competizione, l’atmosfera in cui è avvolto. Sarà molto difficile decidere di ritirarsi”, spiega il britannico.

“Penso che non ci sia abbastanza rispetto per il lavoro svolto da noi piloti – prosegue il sei volte campione del mondo nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Formula 1 – Il background che ci portiamo dietro per poter lavorare in F1 è davvero notevole e mi piace farne parte. Anche se sono più vecchio di questi ragazzi, confrontarmi con loro mi fa sentire giovane, almeno nello spirito. Lontano dalle telecamere sono ancora un ragazzino. Quindi continuerò a spingere e a fissare dei nuovi obiettivi”.

Hamilton chiude elogiando la sua squadra: “Dietro di me penso di avere la squadra migliore che potessi desiderare. Mi sento continuamente ispirato. Ogni anno torno in fabbrica e vedo questi ragazzi incredibilmente intelligenti, entusiasti e concentrati sul nuovo progetto. Si potrebbe pensare che dopo tutto questo tempo assieme potremmo esserci anche stufati in un certo senso, ma non è così. C’è vera intesa e armonia all’interno di questa squadra e gliene sarò sempre grato“.

Foto: Lapresse