F1, GP Portogallo 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 23-25 ottobre

Il Portogallo, a distanza di 24 anni, torna a essere teatro di un round del Mondiale di F1. La pandemia globale ha costretto gli organizzatori del Circus a rivedere tutto il calendario e il tracciato di Portimao è stato inserito per disputare questo appuntamento iridato (23-25 ottobre). Un weekend inedito per il Circus delle quattro-ruote, tenendo conto che su questa pista non si è mai corso, visto e considerato che quando il campionato ha corso in terra andalusa la sede della tappa era l’Estoril.

Lungo i saliscendi del bellissimo Algarve, piloti e monoposto si confronteranno per ottenere il miglior risultato possibile. Si riprenderà dopo il fine settimana del Nurburgring dove il britannico Lewis Hamilton è entrato nella storia, ottenendo il successo n.91 della propria carriera in F1, eguagliando il primato storico di Michael Schumacher. Ebbene, il pilota della Mercedes ha concrete possibilità per aggiornare questa statistica, visti le qualità della W11 e il proprio feeling con la monoposto di Brackley. Hamilton, in testa al campionato con 230 punti, si avvia infatti a conquistare il settimo titolo mondiale della propria carriera, eguagliando anche in questo caso il Kaiser. Il vantaggio di 69 lunghezze nei confronti del team-mate Valtteri Bottas è decisamente rassicurante, lo stesso dicasi per le Frecce Nere dominanti nella classifica dei costruttori con 391 punti, contro i 211 di Red Bull.

Per quanto riguarda la Ferrari, la situazione è sempre da working in progress. Gli aggiornamenti introdotti nell’ultimo GP dell’Eifel non hanno sortito gli effetti sperati e i due piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono trovati in difficoltà. Aspettarsi qualcosa di diverso a Portimao è complicato, per cui il target sarà come al solito la top-10.

LA PROGRAMMAZIONE GP PORTAGALLO F1 2020

Venerdì 23 ottobre

ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 24 ottobre

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 25 ottobre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP PORTOGALLO F1 2020

La copertura televisiva del GP del Portogallo di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Portimao.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (ore 19.00) e della corsa portoghese (ore 17.00). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP del Portogallo di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Portimao.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 24 ottobre

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 25 ottobre

ore 17.00, F1, Gara, differita

Foto: LaPresse