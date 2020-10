F1, Fernando Alonso: “Questa categoria senza test non ha senso, avrò poco tempo per trovare il feeling”

Fernando Alonso tornerà in Formula 1 nel 2021 dopo una pausa di due anni. Non certo un break infinito, ma che in una categoria simile si farà sentire. Per questo motivo la Renault vuole dare modo al due volte campione del mondo di rimettersi in carreggiata in breve tempo, sfruttando i test post-stagione di inizio dicembre. Per il team francese, tuttavia, c’è un problema. Quelle sessioni sarebbero riservate ai piloti giovani, per cui non Fernando Alonso.

A questo punto la Renault deve avere il via libera della FIA e il team transalpino si è già mosso in questa direzione. Dal canto suo lo spagnolo ha criticato questa situazione: “La Formula Uno così com’è è una contraddizione – spiega a Speedweek – Si tratta dello sport più esigente del mondo del motorsport con milioni e milioni di pesantissimi investimenti, ma è anche l’unico nel quale non sono possibili gli allenamenti”.

Loading...

Loading...

L’asturiano prosegue: “Il prossimo anno a gennaio-febbraio avremo solamente un giorno e mezzo di test per pilota sulla macchina, dopodichè si penserà già al campionato del mondo. Sarebbe impensabile che qualcuno che deve partecipare alle Olimpiadi non possa che allenarsi per una manciata di ore. Ad ogni modo non vedo l’ora di tornare a fare sul serio, sono carico e pronto a fare bene”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse