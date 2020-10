Europa League 2020-2021: Milan e Roma per allungare in classifica, Napoli per il riscatto contro la Real Sociedad

Tutto è pronto per il secondo turno dei gironi della Europa League 2020-2021. Le tre italiane impegnate nella competizione continentale per club hanno impegni differenti, ma il medesimo obiettivo: vincere e incamerare tre punti importanti per il prosieguo del rispettivo cammino. Domani si partirà alle ore 18.55 con il Milan che ospita lo Sparta Praga, quindi alle ore 21.00 la Roma se la vedrà con il CSKA Sofia, mentre il Napoli scenderà in campo nella tana della Real Sociedad. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa dovremo aspettarci da questo importante turno di Europa League.

Nel Gruppo A la Roma vuole continuare nello slancio della preziosa vittoria di sette giorni fa in casa dello Young Boys. I giallo-rossi, infatti, alle ore 21.00 ospitano il CSKA Sofia che all’esordio ha perso 0-2 in casa contro il CFR Cluj. Per la squadra di mister Fonseca il primo match casalingo in questa edizione della Europa League dovrò portare i 3 punti, per indirizzare ulteriormente il girone e avvicinarsi in maniera più comoda alla qualificazione ai sedicesimi di finale. Vedremo diverse novità nell’undici titolare con Borja Mayoral al posto di Dzeko in avanti, quindi vedremo il ritorno di Cristante in cabina di regia assieme a Villar, mentre Santon e Bruno Peres presidieranno le fasce.

Passando al Gruppo F, troviamo l’impegno più complicato per una delle nostre rappresentanti. Il Napoli, infatti, alle ore 21.00 si reca a San Sebastian per sfidare la temibile Real Sociedad. I baschi hanno vinto 1-0 in casa del Rijeka nel primo match del girone, mentre i partenopei sono caduti in casa 0-1 contro l’AZ Alkmaar. Una sconfitta che rischia di diventare davvero pesante per i ragazzi di mister Gattuso che, quindi, proveranno a rifarsi alla Anoeta-Reale Arena. Gli spagnoli tra le loro fila possono presentare elementi di spicco come David Silva, Januzaj, Illaramendi e Nacho Monreal e saranno un ostacolo non semplice per il Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo con una formazione senza troppe novità. Hysaj potrebbe dare un turno di riposo a Di Lorenzo, mentre Lobotka dovrebbe fare coppia con Fabian Ruiz in mezzo al campo. Politano-Mertens-Insigne e Osimhen in avanti.

Chiudiamo con il Gruppo H, nel quale il Milan cerca i tre punti per muovere ancora un passo importante verso la qualificazione al turno successivo. Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Celtic Glasgow, i rossoneri alle ore 18.55 se la vedranno con lo Sparta Praga in un incontro delicato soprattutto per i cechi che, all’esordio, hanno subito un pesantissimo 1-4 interno contro il Lille. Per la compagine guidata da mister Pioli è in arrivo una ghiotta occasione per indirizzare il girone e confermare l’ottimo momento psico-fisico. Pochi i dubbi di formazione, con Tatarusanu ancora al posto di Donnarumma, quindi potrebbe esserci l’esordio di Dalot dal primo minuti sull’out di destra, con Tonali in mezzo al campo assieme a Kessié, quindi Krunic a sostegno di Brahim Diaz, Castillejo e Ibrahimovic.

Foto: Lapresse