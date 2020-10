DIRETTA Crotone-Juventus 1-1, Serie A calcio LIVE: non basta Morata, finisce in pareggio. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.49 Ecco le pagelle:

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 6, Marrone 7, Luperto 6 (83′ Golemic s.v.); Pereira 6.5 (74′ Rispoli 6), Molina 6 (88′ Petriccione s.v.), Cigarini 7, Vulic 6 (74′ Siligardi 6), Reca 5.5; Messias 7, Simy 8. All. Stroppa 6.

JUVENTUS (3-4-2-1): Buffon 6; Danilo 6, Bonucci 4.5, Demiral 7; Chiesa 5.5, Bentancur 6, Arthur 5.5 (70′ Rabiot 6), Frabotta 7; Kulusevski 6.5 (70′ Bernardeschi 5), Portanova 6 (56′ Cuadrado 7); Morata 7. All. Pirlo 5.

22.46 Partita che viene disputata ottimamente dal Crotone che riesce nel primo tempo a mettere in difficoltà la Juventus, Chiesa prende un rosso che sembra non esserci e l’arbitraggio non rasenta la perfezione, bianconeri che restano per la seconda partita in 10 uomini e Dybala non riesce ancora ad esordire in campionato.

96′ Finisce la partita Crotone-Juventus 1-1.

94′ Morata atterrato al limite dell’area di rigore, ma per l’arbitro non è fallo.

92′ Reca ci prova da fuori area, pallone che finisce altissimo.

90′ Ci saranno sette minuti di recupero.

88′ Fuori Molina e dentro Petriccione per il Crotone.

86′ Siligardi di testa impegna Buffon.

84′ Giallo per Magallan per perdita di tempo.

82′ Fuori Luperto e dentro Golemic per il Crotone.

80′ Crampi per Luperto, tra poco uscirà.

78′ Ci saranno almeno tre minuti da recuperare dopo il 90′.

76′ Ci sono voluti tre minuti al VAR per vedere il fuorigioco.

74′ Fuorigioco di Morata che aveva segnato davanti al portiere.

72′ Fuori Pereira e Vulic, dentro Rispoli e Siligardi per il Crotone.

70′ Juventus che ora trova difficoltà a fare il pressing in 10 uomini.

68′ Fuori Kulusevski e Arthur, dentro Bernardeschi e Rabiot per la Juventus.

66′ Giallo per Reca che stende Cuadrado a centrocampo.

64′ La Juventus si mette con il 4-4-1 per questo finale di partita.

62′ Palo! di Morata che di testa trova la base interna del palo.

60′ ROSSO per Chiesa che per l’arbitro è intervenuto con il piede a martello.

58′ Punizione di Messias che finisce fuori senza trovare compagni.

56′ Fuori Portanova e dentro Cuadrado per la Juventus.

54′ Cigarini prova il tiro a giro, pallone fuori di pochissimo.

52′ Cigarini per Molina che non riesce a stoppare il pallone dentro l’area di rigore dei bianconeri.

50′ Partita che viaggia su alti ritmi, entrambe le squadre vogliono vincere.

48′ Bentancur dal limite va vicino alla rete!

46′ Inizia il secondo tempo!

21.35 Crotone inizia bene e si guadagna un rigore con cui Simy porta in vantaggio i padroni di casa, poi i bianconeri soprattutto con Kulusevski salgono di prestazione e con Morata trovano la rete del pareggio e sfiorano con Chiesa e Portanova il vantaggio.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Crotone-Juventus 1-1.

43′ Buffon salva su tentativo a botta sicura di Pereira dal limite.

41′ Morata imbuca per Portanova che si fa murare il tiro da Cordaz.

39′ Kulusevski lancia in profondità Portanova che però sbaglia il tiro finale da buona posizione.

37′ Ammonito Portanova per un intervento a centrocampo.

35′ Chiesa dentro per Frabotta che al volo non colpisce bene il pallone.

33′ Chiesa prova ad imbucare per Morata, ma sbaglia la misura del passaggio.

31′ Kulusevski si allarga sempre a destra dove riesce a creare pericoli, però così facendo occupa la fascia di Chiesa.

29′ Cigarini prova a lanciare Reca, ma sbaglia completamente il lancio.

27′ Kulusevski prova il tiro a giro, pallone fuori.

25′ Morata su punizione spara fuori il pallone alto sopra la traversa.

23′ Goooooooooooooooooooooooooool, Morataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Kulusevski lancia in profondità Chiesa che mette in mezzo per Morata che non sbaglia, Crotone-Juventus 1-1.

21′ Cigarini dalla distanza non trova la porta dopo un buon contropiede condotto da Simy.

19′ Kulusevski dalla destra mette in mezzo con il sinistro, Frabotta di testa non trova la porta.

17′ Giallo per Cigarini, brutto fallo su Portanova.

15′ Brutto inizio per i bianconeri, pochi fraseggi alti e squadra bassa.

13′ Gooooooooooooooooool, Simyyyyyyyyyyyyyy, l’attaccante del Crotone spiazza Buffon, Crotone-Juventus 1-0.

11′ Calcio di rigore per il Crotone, Bonucci entra in modo scomposto su Messias, giallo per il centrale italiano.

9′ Si fa vedere la Juventus con due rapidi calcio d’angolo, ma non creano particolari pericoli.

7′ Bentancur lancia Chiesa ma viene fermato da Marrone.

5′ Spinge il Crotone, che prova a sfruttare i lati esterni del campo.

3′ Subito Simy che dentro l’area di rigore bianconera si gira e tira, pallone fuori.

1′ Inizia la partita!

20.42 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte.

20.39 Tra Serie A e B, la Juventus è imbattuta in casa del Crotone grazie a due vittorie seguite da un pareggio.

20.36 Mancano solo dieci minuti all’inizio della partita.

20.33 Il Crotone ha perso le prime tre partite di questo campionato: in entrambe le precedenti partecipazioni alla Serie A, la squadra calabrese ha iniziato la stagione ottenendo un punto nelle prime quattro giornate.

20.30

20.27 Il Crotone ha perso la prima partita casalinga di questo campionato, come nel 2016/17 e nel 2017/18, quando poi pareggiò la seconda.

20.24 La Juventus è rimasta imbattuta nelle prime tre gare stagionali di Serie A in otto delle precedenti nove stagioni (dal 2011/12). L’unica eccezione nel parziale è stata nel 2015/16 (due sconfitte), sotto la guida di Massimiliano Allegri.

20.21 La Juventus non vince in trasferta in Serie A da giugno: da allora tre sconfitte e due pareggi. I bianconeri non arrivano a sei gare esterne senza successi nella competizione da agosto 2010.

20.18

20.15 Le due migliori prestazioni in Serie A della Juventus, in termini di possesso palla da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05), sono arrivate contro il Crotone (80.7% nel novembre 2017 e 80% nel febbraio 2017).

20.12 L’unico gol del Crotone in Serie A contro la Juventus porta la firma di Simy, nel pareggio per 1-1 dell’aprile 2018. Il nigeriano è anche l’unico giocatore del Crotone ad aver effettuato più di un tiro nello specchio contro i bianconeri nel massimo campionato (due).

20.09 Federico Chiesa fa il suo esordio in Serie A con la maglia della Juventus: nelle due sfide più recenti contro il Crotone ha segnato un gol e fornito un assist.

20.06 Presenza numero 650 per Gianluigi Buffon in Serie A. Il portiere della Juventus ha disputato 83 partite nel massimo campionato con il Parma tra il 1996 e il 1999 con Enrico Chiesa, padre del suo attuale compagno di squadra Federico Chiesa

20.03 Ecco le formazioni ufficiali:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova, Bentancur, Arthur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. All. Pirlo

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale Crotone-Juventus, anticipo serale della Serie A Tim 2020-21.

Orario, probabili formazioni e come vedere Crotone-Juventus

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Crotone-Juventus match della Serie A Tim 2020-21, anticipo serale per i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo e McKennie fermati dal Covid-19.

Pirlo avrà a disposizione Rabiot: il francese ha scontato la squalifica dopo il rosso rimediato all’Olimpico, essendo stato decretato il 3-0 a tavolino dal Giudice Sportivo in favore della Juventus contro il Napoli. I centrali saranno Danilo, Bonucci e Chiellini. Alex Sandro non recupera: Frabotta potrebbe giocare sulla fascia sinistra, con Cuadrado sulla fascia destra. Il centrocampo invece dovrebbe vedere in campo Arthur e Bentancur; assente McKennie, colpito dal Coronavirus. Possibile esordio in maglia bianconera per Chiesa, in un tridente completato da Kulusevski e Morata. Meno probabile l’impiego di Dybala, che non ha partecipato alla trasferta boliviana con l’Argentina per problemi gastrointestinali, ma dovrebbe andare in panchina. Ronaldo fuori dopo la positività al Coronavirus, fuori anche Ramsey per un problema muscolare anche se potrebbe recuperare per la prossima partita. In porta dovrebbe toccare a Buffon.

Il Crotone dovrebbe confermare la difesa a tre delle ultime uscite: Cordaz andrà in porta, Magallan, Marrone (ex di turno) e Golemic prenderanno posto al centro della difesa. Molina sarà l’esterno a destra mentre Reca a sinistra, Petriccione e Cigarini saranno la coppia centrale mentre il trequartista sarà Messias. Siligardi affiancherà Simy, indisponibile Riviere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Crotone-Juventus, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.