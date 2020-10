Dinamo Sassari-Trieste oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Banco di Sardegna Sassari ed Allianz Pallacanestro Trieste si affronteranno oggi alle ore 18.15, in un match valevole per la seconda giornata della Serie A 2020-2021. Uno scontro tra due formazioni che hanno cominciato bene la loro stagione, vincendo all’esordio. Sassari ha espugnato il campo di Pesaro per 95-85, mentre Trieste ha dominato in casa contro Cremona (102-77).

Banco di Sardegna Sassari – Allianz Pallacanestro Trieste, match valevole per la seconda giornata della Serie A 2020, si giocherà oggi 4 ottobre alle ore 18.15. L’incontro sarà visibile in streaming su Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche sulla piattaforma di DAZN. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport

Loading...

Loading...

PROGRAMMA ORARI TV SASSARI-TRIESTE

4 OTTOBRE 2020

Ore 18.15 Banco di Sardegna Sassari – Allianz Pallacanestro Trieste

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo