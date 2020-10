Civitanova-Trento oggi: orario, tv, programma, streaming Superlega volley

Questa sera, 7 ottobre, andrà in scena la terza giornata della Superlega di volley maschile. Tra i 5 match in programma alle ore 20.30 spicca la sfida tra Civitanova e Trento. Si tratta di una sfida tra le due più concrete candidate alla vittoria dello scudetto. Entrambe, però, hanno sofferto nell’ultimo match di campionato con i marchigiani che sono riusciti a superare solo al tie-break Ravenna mentre i dolomitici hanno subito un pesante 3-0 per mano di Verona.

La squadra di Ferdinando De Giorgi potrà contare su giocatori importanti come l’opposto Kamil Rychlicki, il martello Yoandy Leal, lo schiacciatore Osmamy Juantorena, Robertlandy Simon e in cabina di regia, come sempre, Luciano De Cecco. Angelo Lorenzetti, invece, si affiderà al talento di Simone Giannelli che azionerà i martelli: Marko Podrascanin, Nimir Abdel-Aziz e Dick Kooy.

Di seguito il programma della partita tra Civitanova-Trento, match valido per la sesta giornata del campionato di Superlega. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Raisport e in diretta streaming su RaiPlay.

CIVITANOVA-TRENTO SUPERLEGA VOLLEY: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV

MERCOLEDì 7 OTTOBRE

Ore 20.30 Civitanova-Trento

Diretta tv Raisport

Diretta streaming RaiPlay

Foto: Lapresse