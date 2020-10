Ciclismo su Pista, Europei U23 e juniores: doppio oro per Chiara Consonni. L’azzurra trionfa nell’eliminazione e nella madison con Fidanza

Dopo l’interruzione dovuta alla pioggia di ieri, i Campionati Europei di ciclismo su pista riservati alle categorie juniores e U23, che si stanno svolgendo nel velodromo di Fiorenzuola, sono ripartiti oggi nel segno di Chiara Consonni. L’azzurra ha prima dominato l’eliminazione riservata alle donne U23 e, in seguito, insieme a Martina Fidanza, ha anche trionfato nella Madison.

L’Italia brilla nella Madison anche tra le donne juniores, ove Lara Crestanello e Valentina Basilico hanno conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di Belgio e Polonia. Queste ultime, per la verità, hanno concluso con lo stesso punteggio delle azzurre, ma hanno conquistato la piazza d’onore per via del miglior piazzamento nell’ultimo sprint.

Loading...

Loading...

Quarto posto amaro per Eleonora Gasparrini nella corsa a punti riservata alle donne juniores. L’azzurra ha pagato una condizione non al top a causa di una caduta rimediata dopo la vittoria all’Europeo su strada. Il successo è andato alla belga Katrijn De Clercq. Emanuele Amadio, invece, ha visto sfumare la vittoria nello Scratch a duecento metri dalla fine della prova. I rivali lo hanno ripreso proprio all’ultimo e relegato in tredicesima posizione. Vince il polacco Bartosz Rudyk davanti al portoghese Iuri Leitao. Quinto posto nella corsa a punti degli uomini juniores, vinta dal tedesco Moritz Kretschy, per Lorenzo Gobbo.

Nel keirin donne juniores successo della russa Alina Lysenko. Per l’Italia in gara Sara Fiorin e la fuoriclasse della mountain bike eliminator Gaia Tormena che non riescono ad accedere nella finale per l’oro ma dominano la finalina, terminando rispettivamente al 7° e 8° posto. Nella gara maschile parte bene Danilo Napolitano, supera le qualificazioni giungendo secondo nella sua batteria e vola direttamente in semifinale. L’altro azzurro in gara, Lorenzo Ursella, invece deve passare per i recuperi. Nelle semifinali chiudono rispettivamente al quinto e quarto posto e pertanto si giocano le posizioni dal settimo in giù. Ursella è autore di una bella prova che gli vale il settimo posto mentre Napolitano rimane chiuso proprio dal compagno di squadra e finisce 11°. Vince il titolo l’ucraino Bohdan Danylchuk.

500 metri da fermo Under 23 dominati dalla campionessa del mondo di specialità, Lea Sophie Friedrich, unica in grado di scendere sotto i 40” (39”618). Giada Capobianchi è 10° con il tempo di 43”927. Niente da fare per Mattia Pinazzi e Matteo Bianchi nel torneo della velocità maschile U23. Passa agli ottavi solo il primo, ma qua finisce la sua avventura. Vince il ceco Cechman che regola in tre sprint il russo Yakovlev. Sesti nella madison riservata agli uomini junior i figli d’arte Samuel Quaranta e Luca Colinelli, mentre il già citato Pinazzi e Davide Boscaro hanno ottenuto lo stesso risultato nella madison U23. A imporsi sono state Danimarca tra gli juniores e Russia tra gli U23.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock