Ciclismo, la Trek-Segafredo sospende a tempo indeterminato Quinn Simmons per via di alcuni suoi tweet ritenuti “divisivi”

La Trek-Segafredo, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la sospensione del 19enne statunitense Quinn Simmons, l’anno scorso iridato tra gli juniores, a causa di alcuni commenti, ritenuti “divisivi”, “incendiari” e “opposti alla visione del team”, fatti da quest’ultimo, nella giornata di ieri, su Twitter. Nello specifico, l’atleta aveva risposto a un tweet di un utente del noto social network, che sosteneva di non voler avere sostenitori di Trump tra i suoi follower, scrivendo “bye” e aggiungendo un’emoticon che ritrae la mano di una persona di colore che saluta. Proprio quest’immagine non è stata apprezzata da molti, dato che negli Stati Uniti l’uso di emoticon di questo tipo da parte di persone non di colore viene visto come un gesto razzista, e da essa è nata la polemica.

Al momento il corridore è stato sospeso a tempo indeterminato e Trek, ora, si sta consultando con i suoi partner su come affrontare la vicenda. Non è ancora chiaro cosa rischi il ragazzo, ma considerando la prima reazione del sodalizio italoamericano, la situazione sembra alquanto complicata per Simmons. Di seguito il comunicato ufficiale della Trek-Segafredo e i tweet incriminati.

Trek-Segafredo response to public comments made by Quinn Simmons pic.twitter.com/ygqYjy8FWz — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 30, 2020





