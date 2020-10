Champions League oggi, calendario 28 ottobre: orari, tv, streaming, guida Sky e Mediaset

18.55 Istanbul Basaksehir-PSG Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e Now TV

18.55 Krasnodar-Chelsea Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Juventus-Barcellona Sky Sport Uno (201), Sky Sport HD 252, Canale 5 e in streaming su Sky Go e Now TV e Mediaset Play

21.00 Bruges-Lazio Sky Sport Arena (204), Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Borussia D.-Zenit Sky Sport Football (203), Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Manchester United-Lipsia Sky Sport HD 255 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Siviglia-Rennes Sky Sport HD 256 e in streaming su Sky Go e Now TV