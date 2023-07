Probabili formazioni Juventus-Barcellona, amichevole 23 luglio: Rabiot e Fagioli out, debutta Weah

Inizia la tournée americana della Juventus, che ha deciso di preparare in questo modo la stagione 2023/2024 con Max Allegri alla guida. Il primo impegno del Soccer Champions Tour 2023 sarà al Levi’s Stadium di Santa Clara contro il Barcellona.

Allegri che dovrà fare a meno di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli. Il centrocampista francese è rimasto a casa per colpa di un affaticamento muscolare, scegliendo dunque di non rischiare sulle sue condizioni. L’azzurro invece, che ha recuperato dall’infortunio alla spalla della fine della scorsa stagione, è stato bloccato da una tonsillite.

Il 3-5-2 della Juventus potrebbe dunque vedere Rovella in cabina di regia, con Miretti e Locatelli ai suoi lati. Debutto sulla destra per Timothy Weah, pronto a raccogliere il testimone di Juan Cuadrado, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Milik e Vlahovic.

Il match tra Barcellona e Juventus inizierà alle 4.30 italiane nel Levi’s Stadium di Santa Clara. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Summer (201 Sky), in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

BARCELLONA-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Pedri, de Jong, Gundogan; Dembelé, Lewandowski, Gavi. Allenatore: Xavi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Rovella, Locatelli, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Foto: LaPresse