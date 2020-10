Champions League, l’Inter pareggia col Borussia M’gladbach. L’Atalanta vince a valanga col Midtjylland

Un pareggio e una vittoria per le due squadre italiane impegnate nella serata della Champions League 2020-2021 di calcio. L’Atalanta ha sconfitto il Midtjylland per 4-0. La Dea si è imposta a Herning senza alcun problema, annichilendo la compagine danese in un primo tempo stellare, durante il quale sono stati segnati i tre gol decisivi. Gasperini ha puntato sul 3-4-1-2 con Muriel e Zapata a comporre il tandem d’attacco supportato da Gomez; chiavi di centrocampo affidate a de Roon e Freuler, Hateboer e Gosens sugli esterni; Toloi, Romero e Djimsiti nella difesa a tre davanti a Sportiello. Duvan Zapata ha sbloccato il punteggio al 26′ trovandosi a tu per tu col portiere dopo l’invito di Romero. Il Papu Gomez ha raddoppiato al 36′ con un missile da fuori area. Muriel ha firmato il tris al 42′ respingendo in rete una ribattuta corta dell’estremo difensore avversario. All’89mo Miranchuk ha calato il poker. L’Atalanta si trova in testa al gruppo D insieme al Liverpool, capace di battere l’Ajax per 1-0.

L’Inter ha pareggiato col Borussia Moenchengladbach per 2-2. I nerazzurri hanno strappato un punto San Siro dopo essere stati in vantaggio per 1-0 e in svantaggio per 2-1. Antonio Conte punta sul 3-4-1-2: Sanchez e Lukaku in attacco supportati da Eriksen; Vidal e Barella a tessere le fila a centrocampo, Perisic e Darmian sugli esterni; difesa a tre con Kolarov, de Vrij, D’Ambrosio e Handanovic tra i pali. L’Inter è passata in vantaggio al 49′ grazie allo scatenato Romelu Lukaku, bravo a ribattere in rete da due passi dopo un’azione convulsa. I tedeschi pareggiano al 63′ con un rigore trasfomato da Bensebaini (penalty concesso per fallo di Vidal, rivisto al VAR). I nerazzurri spingono e all’82mo minuto Lautaro Martinez colpisce un clamoroso palo. Tre minuti dopo è però il Borussia a trovare il 2-1 con Jonas Hofmann, lanciato benissimo in profondità e non marcato correttamente da Vidal. L’Inter ci crede e al 90′ Lukaku trova la doppietta vincente con una deviazione vincente su calcio d’angolo. L’Inter è seconda nel girone con 1 punto, alle spalle dello Shakhtar Donetsk capace di sconfiggere il Real Madrid per 3-2.

Foto: Lapresse