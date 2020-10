Cecchinato-Zverev, Roland Garros 2020 oggi: orario, tv, programma, streaming

Marco Cecchinato, due anni dopo e per di più dalle qualificazioni, torna al terzo turno del Roland Garros. Questa volta, di fronte a lui ha un ostacolo complicato, peraltro già affrontato in Australia a gennaio: Alexander Zverev, finalista agli US Open.

L’incontro è, per il livello mostrato dal siciliano nei match finora giocati, uno dei più interessanti tra quelli che si possono incontrare sui campi parigini, sperando che la pioggia, prevista con una certa insistenza, non sia di grande danno. Zverev, del resto, non fa molto per contribuire a dare fiducia a chi lo sostiene, anche se il quinto set giocato con il francese Pierre-Hugues Herbert rientra in una sorta di abitudine del tedesco, che nei primi turni Slam fa spesso fatica a carburare. In palio c’è un posto agli ottavi contro il vincente della sfida tra Jannik Sinner e l’argentino Federico Coria, impegnati in maniera praticamente contemporanea sul campo 14.

Il match di terzo turno del Roland Garros 2020 tra Marco Cecchinato e Alexander Zverev si giocherà oggi sul Court Suzanne Lenglen cone terzo match, e presumibilmente non prima delle ore 15:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2, ove non vi fossero sovrapposizioni, e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove i due canali principali di Eurosport sono disponibili. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

CECCHINATO-ZVEREV, ROLAND GARROS 2020: PROGRAMMA

VENERDÌ 2 OTTOBRE

COURT SUZANNE LENGLEN

Ore 15:00 circa Marco Cecchinato (ITA) (Q)-Alexander Zverev (GER) (6)

CECCHINATO-ZVEREV, ROLAND GARROS 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2, in caso non vi siano sovrapposizioni

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse