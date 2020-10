Calcio, Champions League 2020-2021: l’Atalanta non va oltre il 2-2 con l’Ajax. Pareggia anche il Real Madrid

Sono sette i match di Champions League 2020-2021 che si sono tenuti stasera, oltre a quello che vedeva l’Inter contrapposta allo Shakhtar Donetsk. L’Atalanta, l’altra italiana in campo, si è dovuta accontentare di un 2-2 contro l’Ajax. La Dea ha chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio di due reti, trafitta da Tadic su rigore e da Traoré. Nel secondo tempo, però, Duvan Zapata ha realizzato due goal in sei minuti e ha regalato ai suoi un punto un prezioso.

2-2 in rimonta anche per il Real Madrid contro il Borussia Moenchengladbach. Una doppietta di Thuram sembrava poter regalare un successo inatteso ai tedeschi, ma Benzema all’87esimo e Casemiro al 90esimo hanno salvato il sodalizio della capitale spagnola. Vince 3-2, invece, l’altra squadra di Madrid, l’Atletico, che dà vita a un match entusiasmante contro il Red Bull Salisburgo. Llorente porta in vantaggio i ragazzi di Simeone, ma Szoboszlai e Berisha rovesciano le sorti del match. Ci pensa, allora, Joao Felix con una doppietta a levare le castagne dal fuoco ai suoi.

Tutto facile per il Manchester City, che travolge il Marsiglia con un perentorio 3-0. Le reti sono di Torres, Gundogan e Sterling. 2-0, invece, per il Porto contro i greci dell’Olympiacos. A realizzare i goal sono Vieira e Oliveira. 2-0 anche per il Liverpool contro il Midtjylland. Dota la sblocca al 55esimo e Salah la chiude su rigore al 90esimo.

Soffrono i campioni d’Europa del Bayern Monaco che superano 1-2 i russi della Lokomotiv Mosca. Goretzka porta avanti i suoi, ma Miranchuk al 70esimo firma il pareggio. Kimmich, nove minuti più tardi, però, sigla la rete che permette ai tedeschi di portare a casa tre minuti.

