Calcio, Champions League 2020-2021: Dynamo Kiev-Juventus 0-2. Alvaro Morata trascina la Vecchia Signora con una doppietta

Il calcio in Europa vede scattare la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 20 ottobre, inizia con il programma della prima giornata. Uno dei due match previsto alle ore 18.55 era quello tra gli ucraini della Dynamo Kiev e la Juventus: vincono i bianconeri (questa sera in arancione) per 0-2, con la gara che si decide nella seconda frazione grazie alla doppietta di Morata tra il 46′ e l’84’.

Nel primo tempo la Juventus ha diverse occasioni per passare, ma manca di cinismo: al 12′ è Chiesa a chiamare al grande intervento il portiere avversario, mentre al quarto d’ora è Chiellini (che poco dopo si farà male) a sfiorare il palo di testa. Al 34′ Kulusevski sembra indovinare la conclusione vincente, ma ancora una volta l’estremo difensore degli ucraini dice di no, così si va al riposo sullo 0-0.

Loading...

Loading...

Nella ripresa i campioni d’Italia passano dopo pochi secondi: gran conclusione di Kulusevski non trattenuta dal portiere avversario, sulla respinta si avventa Morata per un comodo tap in che vale lo 0-1. Dopo la girandola di cambi la Juventus chiude la partita: al minuto 84 Cuadrado crossa in area, Morata batte il diretto marcatore ed insacca con un gran colpo di testa che vale lo 0-2 ed i primi tre punti europei della nuova stagione.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse