Brugge-De Panne 2020: startlist, orari, programma, tv, streaming

Giunta alla sua 44esima edizione, la Brugge-De Panne, che andrà in scena domani mercoledì 21 ottobre, sarà l’ultima classica di questa tormentata stagione 2020. Con un profilo pianeggiante di 202,6 chilometri da Brugge a De Panne, la corsa belga è chiaramente rivolta alle ruote veloci del gruppo che non potranno farsi scappare questa ghiotta occasione per chiudere al meglio l’annata su strada.

Non ci sarà nemmeno una minima difficoltà altimetrica lungo tutto il percorso. Dopo la partenza i corridori si dirigeranno verso la città di De Panne, tagliando per la prima volta la linea del traguardo al chilometro 63. Da qui inizierà un circuito di 46 chilometri da ripetere per tre volte. Solo il vento potrebbe influenzare pesantemente la destinazione della corsa, ma possiamo chiaramente aspettarci un finale con una lunga e imponente volata di gruppo.

Loading...

Loading...

Gli organizzatori, per ovvi motivi legati alla pandemia da Covid-19, hanno preferito non rivelare alcun tipo di informazione in merito alla corsa, per evitare assembramenti lungo tutto il percorso. Di conseguenza non si conoscono nemmeno gli orari di partenza e di arrivo della Brugge-De Panne 2020. Ma possiamo dirvi che Eurosport trasmetterà la diretta televisiva della gara alle ore 14.15. Mentre potrete seguire la diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito troverete la startlist provvisoria di coloro che troveremo al via della Brugge-De Panne.

STARTLIST PROVVISORIA

Team Jumbo-Visma

1 TEUNISSEN Mike

2 JANSEN Amund Grøndahl

3 EENKHOORN Pascal

4 WYNANTS Maarten

5 LINDEMAN Bert-Jan

6 ROOSEN Timo

7 VAN DER HOORN Taco

Deceuninck – Quick Step

11 LAMPAERT Yves

12 JUNGELS Bob

13 DEVENYNS Dries

14 DECLERCQ Tim

16 SÉNÉCHAL Florian

17 VAN LERBERGHE Bert

Astana Pro Team

22 DE VREESE Laurens

23 BIZHIGITOV Zhandos

24 GIDICH Yevgeniy

25 HOULE Hugo

26 MARTINELLI Davide

27 ZAKHAROV Artyom

Bahrain – McLaren

31 CAVENDISH Mark

32 HAUSSLER Heinrich

33 SIEBERG Marcel

34 HALLER Marco

36 BAUHAUS Phil

37 FENG Chun Kai

BORA – hansgrohe

41 GATTO Oscar

42 BURGHARDT Marcus

43 DRUCKER Jempy

44 BAŠKA Erik

46 OSS Daniel

47 SAGAN Juraj

CCC Team

51 TRENTIN Matteo

52 SCHÄR Michael

53 KOCH Jonas

54 VAN HOECKE Gijs

55 VAN HOOYDONCK Nathan

56 VAN KEIRSBULCK Guillaume

57 VENTOSO Francisco José

EF Pro Cycling

61 KEUKELEIRE Jens

62 BETTIOL Alberto

63 HOFLAND Moreno

64 LANGEVELD Sebastian

65 OWEN Logan

66 RUTSCH Jonas

67 SCULLY Tom

Israel Start-Up Nation

71 GREIPEL André

72 BIERMANS Jenthe

73 BOIVIN Guillaume

74 HOFSTETTER Hugo

75 MCCABE Travis

76 POLITT Nils

77 VAN ASBROECK Tom

Movistar Team

81 ROELANDTS Jürgen

82 CULLAIGH Gabriel

83 HOLLMANN Juri

84 JACOBS Johan

85 NORSGAARD Mathias

86 MORA Sebastián

87 PRADES Eduard

Lotto Soudal

91 EWAN Caleb

92 DE BUYST Jasper

93 DEGENKOLB John

94 FRISON Frederik

95 KLUGE Roger

96 VAN GOETHEM Brian

97 VERMEERSCH Florian

NTT Pro Cycling

101 WALSCHEID Max

102 BATTISTELLA Samuele

103 GIBBONS Ryan

104 GOGL Michael

105 JANSE VAN RENSBURG Reinardt

106 THOMSON Jay Robert

107 TILLER Rasmus

Trek – Segafredo

111 PEDERSEN Mads

112 STUYVEN Jasper

113 THEUNS Edward

114 REIJNEN Kiel

115 SKUJIŅŠ Toms

116 KIRSCH Alex

117 MULLEN Ryan

UAE-Team Emirates

121 KRISTOFF Alexander

122 BOHLI Tom

123 BYSTRØM Sven Erik

124 LAENGEN Vegard Stake

125 MARCATO Marco

Groupama – FDJ

131 KÜNG Stefan

132 BRUNEL Alexys

133 GENIETS Kevin

134 LIENHARD Fabian

135 LUDVIGSSON Tobias

136 MADOUAS Valentin

137 STEWART Jake

INEOS Grenadiers

141 ROWE Luke

143 DOULL Owain

144 HAYTER Ethan

145 KNEES Christian

146 LAWLESS Chris

147 BASSO Leonardo

Cofidis, Solutions Crédits

151 LAPORTE Christophe

152 LEMOINE Cyril

153 CLAEYS Dimitri

154 VERMOTE Julien

155 VANBILSEN Kenneth

156 ALLEGAERT Piet

157 VIVIANI Attilio

Circus – Wanty Gobert

161 DUPONT Timothy

162 DE DECKER Alfdan

163 DE GENDT Aimé

164 DEVRIENDT Tom

165 PASQUALON Andrea

166 VAN POPPEL Boy

167 VAN POPPEL Danny

Sport Vlaanderen – Baloise

171 DE KETELE Kenny

172 GHYS Robbe

173 DE VYLDER Lindsay

174 VAN DEN BOSSCHE Fabio

175 VAN ROOY Kenneth

176 WEEMAES Sasha

177 WILLEMS Thimo

Alpecin-Fenix

181 MERLIER Tim

182 HANSEN Lasse Norman

183 KRIEGER Alexander

184 LEYSEN Senne

185 RICKAERT Jonas

186 RIESEBEEK Oscar

187 VERMEERSCH Gianni

188 VAN DER POEL Mathieu

B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM

191 DEBUSSCHERE Jens

192 COQUARD Bryan

193 BOECKMANS Kris

194 GAREL Adrien

195 LECROQ Jérémy

196 MOZZATO Luca

197 VAN GENECHTEN Jonas

Team Total Direct Energie

201 BONIFAZIO Niccolò

202 GAUDIN Damien

203 MAITRE Florian

204 PETIT Adrien

205 SOUPE Geoffrey

206 TURGIS Anthony

207 VAN GESTEL Dries

Team Arkéa Samsic

212 GRONDIN Donavan

213 MCLAY Daniel

214 NOPPE Christophe

215 RUSSO Clément

216 SWIFT Connor

217 WELTEN Bram

Bingoal – Wallonie Bruxelles

221 PLANCKAERT Baptiste

222 DE BIE Sean

223 PAASSCHENS Mathijs

224 ROBEET Ludovic

225 TAMINIAUX Lionel

226 VALLÉE Boris

227 WIRTGEN Tom

Riwal Securitas Cycling Team

231 DE KLEIJN Arvid

232 BUDDING Martijn

233 ENGER Sondre Holst

234 HAVIK Piotr

235 JENSEN August

236 KONGSTAD Tobias

237 REINDERS Elmar

AG2R La Mondiale

241 NAESEN Oliver

242 GOUGEARD Alexis

243 DILLIER Silvan

244 NAESEN Lawrence

245 DUVAL Julien

246 VANDENBERGH Stijn

247 VUILLERMOZ Alexis

