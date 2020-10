Brugge-De Panne 2020: Yves Lampaert trionfa in solitaria in una gara caratterizzata dai ventagli

Il belga Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) conquista in solitaria una durissima Brugge-De Panne 2020, caratterizzata dai ventagli. Per il sodalizio belga è doppietta dato che al secondo posto è giunto Tim Declercq. Sul gradino più basso del podio, invece, è arrivato un altro fiammingo: Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Matteo Trentin (CCC), il quale ha chiuso sesto, è stato il migliore degli italiani al traguardo.



La gara si è animata sin dalla prima ora, percorsa addirittura a 51 km/h di media. Davanti, dopo sessanta minuti, erano rimasti appena venticinque atleti con Deceuninck-Quick Step e Alpecin-Fenix particolarmente rappresentate, dato che i primi avevano cinque loro alfieri nel plotone di testa e i secondi quattro. A una decina di chilometri dal traguardo, tuttavia, la Alpecin ha perso il suo capitano Mathieu van der Poel, vittima di una caduta non inquadrata dalla telecamera. Il fuoriclasse neerlandese, fortunatamente, non si è fatto nulla.

Nel finale Matteo Trentin ha provato uno scatto, ma la sua azione è stata vana ed è stata sfruttata da Lampaert per partire in contropiede. Il belga ha preso rapidamente margine e, data la massiccia presenza di suoi compagni di squadra nel gruppetto all’inseguimento, è andato facilmente al traguardo. Nel finale, oltretutto, anche Declercq è riuscito a evadere dal plotoncino per andare a prendersi la piazza d’onore e gli altri, dunque, si sono dovuti accontentare di fare la volata per il terzo posto.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse