VIDEO Mathieu van der Poel, caduta alla Brugge-De Panne: l’olandese finisce in un fossato

Mathieu van der Poel è incappato in una brutta caduta alla Brugge-De Panne, semiclassica del calendario ciclistico internazionale. L’olandese, domenica vincitore del Giro delle Fiandre, era all’attacco in un gruppello ristretto quando mancavano 15 km al traguardo, ma all’improvviso è volato a terra ed è finito in un fossato. L’alfiere della Alpecin-Fenix si è rialzato dopo qualche minuto e non sembra essersi fatto qualcosa di grave. Di seguito il VIDEO della caduta di Mathieu van der Poel alla Brugge-De Panne.

VIDEO CADUTA VAN DER POEL BRUGGE-DE PANNE:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse