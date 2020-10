LIVE Virtus Roma-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Roma-Dinamo Sassari, match valevole per la terza giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Una sfida che vede due formazioni appaiate in classifica, visto che entrambe sono reduci da una sconfitta e vogliono riscattare proprio il ko del turno precedente.

La Virtus ha perso nettamente in quel di Brindisi, mentre all’esordio aveva superato la Fortitudo Bologna. Proprio in quel match, però, Roma ha perso Chris Evans per tutta la stagione a causa della rottura del tendine d’Achille. Un’assenza pesantissima per la società romana, che rischia di non avere neanche Anthony Beane, ancora in forte dubbio, con coach Piero Bucchi costretto a rivoluzionare le sue rotazioni.

Sassari si è fatta sorprendere nell’ultimo turno in casa da Trieste, perdendo di misura per 72-74. Il Banco di Sardegna, invece, aveva vinto all’esordio contro Pesaro. Per la sfida odierna coach Gianmarco Pozzecco dovrà fare a meno del solo Justin Tillman. La palla a due di Virtus Roma-Dinamo Sassari, match valevole per la terza giornata della Serie A 2020-2021 di basket, è in programma alle ore 16.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

