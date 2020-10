Basket, Qualificazioni Europei 2022: Italia, prossime due partite nella bolla di Tallinn

Sarà Tallinn la sede della bolla relativa al girone B, quello dell’Italia, nelle qualificazioni agli Europei diventati del 2022 dopo lo slittamento provocato, a catena, dal rinvio delle Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021. A riferirlo è il giornalista lituano Donatas Urbonas, che riporta anche i luoghi delle bolle per gli altri raggruppamenti.

La finestra di novembre delle qualificazioni alla rassegna continentale è stata spostata in blocco in bolle dalla FIBA a causa dell’evoluzione della pandemia di coronavirus, che rende molto complicate, in alcuni casi, le trasferte. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti saranno impegnati contro Macedonia del Nord e Russia, sfide al momento previste per il 27 e 30 novembre. Di seguito l’elenco completo dei gironi con i luoghi in cui sono previste le bolle, in attesa della comunicazione ufficiale della Federazione internazionale.

GIRONE A a Valencia (Spagna, Israele, Portogallo, Romania)

GIRONE B a Tallinn (Italia, Estonia, Macedonia del Nord, Russia)

GIRONE C a Vilnius (Lituania, Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca)

GIRONE D a Istanbul (Turchia, Croazia, Svezia, Olanda)

GIRONE E a Espoo (Finlandia, Serbia, Georgia, Svizzera)

GIRONE F a Lubiana (Slovenia, Ungheria, Ucraina, Austria)

GIRONE G a Pau (Francia, Germania, Gran Bretagna, Montenegro)

GIRONE H a Sarajevo (Bosnia&Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Grecia)

