Basket, Qualificazioni Europei 2022: Italia, le date della finestra di novembre. Dove vedere le partite in tv e streaming

L’Italia giocherà il 28 e 30 novembre le partite di “qualificazione” agli Europei 2022, definite così tra virgolette in quanto gli azzurri, ospitando un girone della manifestazione spostata di un anno, giocano questa fase soltanto pro forma, ma pur sempre con la mentalità competitiva data da coach Meo Sacchetti.

Questo tipo di predisposizione mentale ha già fruttato due vittorie contro Russia ed Estonia. Ed è proprio in quest’ultimo Paese, a Tallinn, che gli azzurri andranno a giocare in una delle bolle predisposte per la particolarissima situazione in corso. L’Italia dovrà giocare contro Macedonia del Nord e Russia, continuando nel processo che porterà, oltre che verso gli Europei 2022, anche verso il Preolimpico 2021. Un Preolimpico, peraltro, che a parte il luogo (la Serbia) sa ben poco, e dipenderà tantissimo da quello che emergerà in ambito NBA rispetto alle date, che potrebbero pregiudicare o meno la presenza dei giocatori di là dall’oceano.

Di seguito il programma delle due partite dell’Italia nella bolla di Tallinn per le qualificazioni agli Europei 2022. Le sfide saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport, che ne detiene i diritti, e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta. Gli orari sono ancora da comunicare.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2022: PROGRAMMA

SABATO 28 NOVEMBRE

Italia-Macedonia del Nord

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

Italia-Russia

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2022: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

