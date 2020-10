Basket: Filippo Baldi Rossi positivo al Covid-19 con sintomi, è in isolamento. Negativi gli altri di Reggio Emilia

Filippo Baldi Rossi è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica l’Unahotels Reggio Emilia, che tramite un comunicato emesso nella mattina ha rivelato come il giocatore, arrivato quest’anno dalla Virtus Bologna, sia stato sottoposto ieri a un test rapido dopo il manifestarsi di alcuni sintomi.

Questo test rapido ha mostrato una sospetta positività; l’esito è stato trasformato in positività effettiva dal tampone molecolare di stamattina. Baldi Rossi si trova ora in isolamento, mentre il resto della squadra, a sua volta testato, è negativo e riprenderà oggi gli allenamenti.

Baldi Rossi veniva dalla sfida contro Brescia in cui aveva realizzato 4 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in 19 minuti. Il massimo in stagione rimane quello da 18 punti, 7 rimbalzi e 2 assist realizzato alla sua ex squadra, che ha contribuito a battere in quel della Segafredo Arena.

Credit: Ciamillo