Basket femminile, Qualificazioni Europei 2021: Italia nella bolla di Riga per le partite con Romania e Russia

Sarà Riga la sede delle partite della Nazionale di basket femminile nella finestra di novembre delle qualificazioni agli Europei 2021, che hanno recentemente cambiato anche una delle due sedi: accanto a Valencia ci sarà Strasburgo invece della precedente Parigi (che, nell’idea originale, avrebbe dovuto ospitare la fase finale, che sarà invece alla Fonteta).

L’Italia era in uno dei tre gruppi che era rimasto senza sede della bolla: ricordiamo, infatti, che sono state disposte sedi uniche per i 9 raggruppamenti nei quali sono state suddivise le squadre in cerca del pass continentale a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus. Proprio per la ragione sopra esposta, il Girone D è stato collocato a Riga, dove già ci sono le padrone di casa della Lettonia, la Croazia, la Macedonia del Nord e la Germania.

Loading...

Loading...

Le azzurre di coach Lino Lardo, che hanno esordito nello scorso novembre perdendo a Cagliari contro la Repubblica Ceca e vincendo in Danimarca, dovranno affrontare Romania e Russia, rispettivamente il 13 e 15 novembre. La classifica le vede insieme alla Romania, con la Repubblica Ceca a quota due vittorie e la Danimarca ancora a secco.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo