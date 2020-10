Basket femminile, Qualificazioni Europei 2021: Italia, le date della finestra di novembre. Dove vedere le partite in tv e streaming

L’Italia giocherà il 13 e 15 novembre le partite di qualificazione agli Europei 2021, che saranno fondamentali nel prosieguo del cammino per riuscire a guadagnare la possibilità di giocare in Spagna e Francia il prossimo anno.

Le ragazze di coach Lino Lardo sono attese a Riga, dov’è stata istituita questa bolla non potendo farlo in Italia, Romania, Repubblica Ceca o Danimarca, cercheranno di rendere un po’ meno amaro questo luogo che lo fu nel 2009, con gli Europei chiusi con l’amarezza del mancato accesso ai Mondiali 2010, dando un chiaro segnale per poter centrare una qualificazione diretta che si contende, nei fatti, con la Repubblica Ceca. Quest’ultima è proprio la selezione nazionale che ha sconfitto le azzurre in quel di Cagliari nell’esordio, disputato in condizioni totalmente differenti su tutta la linea.

Di seguito il programma delle due partite dell’Italia nella bolla di Riga per le qualificazioni agli Europei 2021. Le sfide saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport, che ne detiene i diritti, e in diretta streaming su Sky Go o, ove si rendesse necessario, sul canale YouTube della FIBA. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta. Gli orari sono ancora da comunicare.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2021: PROGRAMMA

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Italia-Romania

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Italia-Repubblica Ceca

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go o canale YouTube FIBA

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo