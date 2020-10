Basket femminile, le migliori italiane della 3 giornata di A1. D’Alie e Madera sugli scudi

Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane nella terza giornata della Serie A1 di basket femminile.

Rae Lin D’Alie: grande prestazione del piccolo folletto della Virtus Bologna. L’azzurra ha chiuso con 18 punti (2/4 da 2, 3/5 da 3, 5/6 in lunetta), ai quali ci ha aggiunto 7 rimbalzi, 5 recuperi e 4 assist. Valutazione di 30, che la proiettano ad essere la miglior giocatrice italiana della giornata.

Matilde Villa: una delle giovani più interessanti del campionato. La carta d’identità segna solo 16 anni, ma lei nei momenti importanti era in campo e ha fatto sentire la sua presenza. Sono 14 i punti nel successo di Costa Masnaga contro Lucca.

Martina Bestagno: Venezia travolge Campobasso con un perentorio 114-76, complice anche la solita ottima prestazione della nativa di Sanremo. Per l’ala azzurra sono 22 i punti a referto, con 2/2 da tre e 8/9 dalla lunetta (23 di valutazione alla fine).

Sara Madera: si è parlato di giovani con Villa, ma ecco che la classe 2000 di Broni firma la miglior prestazione della carriera in A1. Una super doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, che trascina ad un successo importante la squadra lombarda.

Raffaella Potolicchio: anche lei protagonista della sua miglior partita in carriera. Nella sconfitta delle campane non bastano i suoi 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Giorgia Sottana: Schio soffre più del previsto contro Empoli, vincendo alla fine solo di cinque punti (77-72). Tra le protagoniste del Famila c’è senza dubbio la veterana azzurra con 15 punti e 5 assist.

Mariella Santucci e Marzia Tagliamento: la prima è rientrata in Italia dopo quattro anni di NCAA, che l’hanno sicuramente cambiata e resa una giocatrice assolutamente papabile per la nazionale (13 punti e 7 rimbalzi nella vittoria di Ragusa su Sassari). La seconda si sta ritrovando in maglia Passalacqua, chiudendo con un’ottima prestazione, condita da 19 punti a referto.

Credit Ciamillo