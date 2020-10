Basket femminile: Geas-Vigarano e Broni-Ragusa rinviate, due partite in meno nel weekend della 6a giornata di Serie A1

Sono state rinviate due partite della 6a giornata di Serie A1 femminile. Si tratta di quelle tra Geas Sesto San Giovanni e Dondi Multistore Vigarano e tra Broni e Passalacqua Ragusa. In entrambe le situazioni è il Covid-19 il motivo principale dei rinvii.

Il Geas, dopo aver avuto sei casi di positività che l’hanno decimato contro la Dinamo Sassari dovendo anche finire la partita in 4 per cinque falli di Costanza Verona e serio infortunio di Sara Crudo (lesione collaterale mediale di 2°-3° grado al ginocchio destro, che dovrebbe farle saltare il doppio appuntamento con la Nazionale), ha comunicato proprio oggi che altri due se ne sono presentati, uno riguardante una giocatrice e uno un membro dello staff. Di conseguenza, è stato inevitabile il rinvio. Vigarano è alla seconda settimana di fila di stop, dopo che anche a Ragusa non ha potuto giocare.

Loading...

Loading...

E proprio la Virtus Eirene è l’altra protagonista, suo malgrado, della giornata di rinvii: si tratta infatti anche in questo caso del suo secondo incontro spostato. Pesano i ben otto elementi positivi al coronavirus, con altri cinque che si trovano in isolamento. In queste condizioni, totalmente impossibile affrontare una trasferta, per di più lunga come quella che porta fino a Broni. I match del prossimo weekend di campionato, dunque, diventano cinque, due di sabato e tre di domenica.

Credit: Ciamillo