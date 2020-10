Basket: Eurolega ed EuroCup, si recupereranno le partite non giocate, niente 0-20 a tavolino. Anche la Reyer Venezia coinvolta

Il Board dell’ECA, che sovraintende a Eurolega ed EuroCup, ha definitivamente approvato la proposta, partita dall’ELPA (l’associazione giocatori): niente più 0-20 se non sarà possibile disputare un incontro nel giorno previsto a causa di problemi legati alla pandemia di coronavirus (carenza di giocatori o blocchi dei voli), ma rinvio delle partite in questione.

Sono sette le sfide, quattro di Eurolega e tre di EuroCup, che non si sono finora giocate: in Eurolega le trasferte dello Zenit San Pietroburgo a Vitoria, contro il Baskonia, e a Valencia, e i due match casalinghi dell’ASVEL Villeurbanne contro Panathinaikos e Stella Rossa, in EuroCup Cedevita Olimpia Lubiana-Frutti Extra Bursaspor e le partite del JL Bourg-en-Bresse contro Umana Reyer Venezia e UNICS Kazan. Fatta eccezione per quest’ultima, la cui mancata disputa è stata comunicata dopo l’emergere della proposta oggi approvata, tutte le altre si erano risolte in 0-20 a sfavore della squadra rinunciataria a giocare, in cinque casi per materiale impossibilità di avere 8 o più giocatori disponibili, in quello di Lubiana perché dopo la positività di un solo elemento il Governo sloveno ha imposto l’isolamento a tutti gli altri.

Loading...

Loading...

In particolare, le decisioni del Board si riassumono nel fatto che una partita potrà essere rinviata tre volte, se ci sono date disponibili; se non ce ne sono, o i tre rinvii non sortiscono effetto, allora il club che ha causato lo spostamento dovrà subire lo 0-20 (e non più, dunque, alla prima occasione).

Stabilito anche il termine ultimo per recuperare le partite in questione: in EuroCup, per la regular season il 22 dicembre 2020, nelle Top 16 il 23 febbraio 2021, in Eurolega, invece, per la regular season il 13 aprile 2021 e per i playoff (che, nei fatti, sono i quarti di finale) il 5 maggio 2021.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo