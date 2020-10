Basket, Eurolega 2020-2021: vincono in trasferta Kaunas, Efes e Barcellona. Rinviate due partite

Si sono disputati oggi i primi tre incontri della terza giornata di Eurolega 2020-2021 di basket. Rinviate, invece, le sfide tra Villeurbanne-Panathinaikos e Baskonia Vitoria-San Pietroburgo per le troppe positività al Covid-19 dei giocatori del Villeurbanne e del San Pietroburgo. Ecco come è andata.

CRVENA BELGRADO – ZALGIRIS KAUNAS 69-75

Terza vittoria consecutiva per lo Zalgiris Kaunas, che questa sera espugna il campo di Belgrado e resta in vetta alla classifica. Primo quarto in grande equilibrio, anche se i padroni di casa partono decisamente meglio, con un parziale di 9-2 nei primi cinque minuti dell’incontro, con gli ospiti che faticano a essere precisi al tiro. Ma un 7-0 per il Kaunas impatta subito il risultato e, alla fine, i primi 10 minuti si chiudono sul 19-19. La musica non cambia molto nel secondo quarto, con le due formazioni che si alternano al comando, ma senza mai riuscire ad allungare oltre ai 3/4 punti di vantaggio. Fino agli ultimi tre minuti, quando il Kaunas mette a segno un parziale di 8-2 e va al riposo sul 33-39. Ospiti che a inizio ripresa arrivano fino al +9, ma Belgrado non molla, anzi, e risponde con un 11-0 che ribalta la situazione. Si torna, così, a giocare punto a punto e si va all’ultimo break con il Kaunas avanti 62-60. Ospiti che hanno bisogno, dunque, di arrivare negli ultimi 10 minuti per provare a dare la scossa decisiva. Parziale di 7-2 e Kaunas che va a +7. La squadra di casa prova a rispondere, torna sotto, ma non riesce più a colmare completamente il gap e, alla fine, gli ospiti si impongono 69-75.

TOP SCORER

BELGRADO – Loyd 19, Davidovac 11, Walden 11

KAUNAS – Lekavicius 16, Lauvergne 12, Jokubaitis 9

ALBA BERLINO– ANADOLU EFES ISTANBUL 72-93

Arriva il primo successo stagionale per l’Efes Istanbul, che espugna senza problemi il campo dell’Alba Berlino in un match guidato fin da subito. Pronti, via e i turchi sono già 16-3. Faticano i tedeschi, migliorano le percentuali, ma non riescono ad accorciare il distacco e il primo quarto si chiude con un netto 14-29. L’Alba Berlino a inizio secondo quarto arriva fino a -9, ma è troppo poco e dopo tre minuti di gioco l’Efes è di nuovo a +17. Gli ospiti iniziano a controllare la partita e all’intervallo si va con Istanbul avanti 35-53. Il secondo tempo vede così l’Efes Istanbul rispondere colpo su colpo ai tentativi di Berlino di accorciare il distacco e va all’ultimo break avanti 55-70. I tedeschi arrivano fino al -12, ma non hanno la forza di accorciare ancor più il distacco e, alla fine, arriva la vittoria di Istanbul per 93-72.

TOP SCORER

BERLINO – Eriksson 13, Giffey 12, Siva 7

EFES – Pleiss 23, Micic 13, Dunston 13

VALENCIA – BARCELLONA 66-71

Cade per la prima volta in stagione il Valencia e lo fa dopo un match combattuto contro il Barcellona, che così conquista il secondo successo in Eurolega. Parte con grande equilibrio il derby spagnolo, con Valencia e Barcellona che rispondono colpo su colpo, senza che nessuna delle due squadre riesca a mettere a segno un break. Sono i padroni di casa, dopo quasi 5 minuti, a trovare il primo strappo e a portarsi sul +6. Quattro punti di Calathes, però, permettono al Barcellona di andare il primo stop sotto per 19-16. La tripla di Abrines a inizio secondo quarto vale il pareggio, ma i canestri dalla distanza di San Emeterio e Labeyrie fanno riallungare i padroni di casa. Come nel primo quarto, però, nei minuti finali i catalani riescono a ridurre il gap e si va al riposo con Valencia avanti 35-33. Barcellona che, ancora una volta, si affida alle mani di Calathes per impattare prima il risultato e poi, per due volte, per ribaltare la situazione e portarsi in vantaggio e, poi, con Abrines allungare sul +4. E negli ultimi minuti il parziale si allarga fino al 11-0 e Barcellona che va all’ultimo riposo avanti 44-54. Ospiti che si spingono fino al +15, ma Valencia non demorde e accorcia sul 51-59. Allunga nuovamente la formazione catalana, ma due triple di Kalinic riaprono i giochi a due minuti dalla fine, con il Barcellona avanti di soli sei punti. Un fallo tecnico alla panchina del Valencia dà al Barça la chance del colpo del ko, ma va a segno solo un libero e i padroni di casa accorciano ancora a 90 secondi dalla fine. Un intervento a dir poco dubbio non viene considerato falloso dagli arbitri, che danno palla al Barcellona dopo forti polemiche e gli ospiti possono controllare e chiudere 66-71, conquistando il secondo successo.

TOP SCORER

VALENCIA – Dubljevic 13, Kalinic 11, Vives 7

BARCELLONA – Smits 15, Calathes 14, Abrines 11

