Basket, Eurolega 2020-2021: un sontuoso Daniel Hackett non basta al CSKA Mosca. Sorridono Valencia e Panathinaikos

Nella giornata odierna si sono disputati tre incontri relativi alla quinta giornata di Eurolega 2020-2021. Da registrare i successi di Valencia, Panathinaikos e Stella Rossa, mentre sono state rinviate Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano e Alba Berlino-Baskonia Vitoria. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Prima sconfitta per lo Zalgiris Kaunas che, dopo quattro vittorie consecutive, cede tra le mura amiche al Valencia con il punteggio di 82-94. Dopo un primo tempo favorevole ai lituani, che chiudono avanti di otto lunghezze (45-37), gli spagnoli dominano il terzo periodo (parziale di 12-30) e vanno così a conquistare la terza vittoria nella competizione. I top scorer dell’incontro sono Boban Dubljevic e Vanja Marinkovic, entrambi a quota 16 punti, mentre ai padroni di casa non bastano i 12 punti di Augustine Rubit e Marius Grigonis.

Sorride il Panathinaikos, che all’OAKA batte il Fenerbahce con il risultato di 82-68. I greci risalgono così la classifica dopo due ko consecutivi, mentre i turchi incassano la terza sconfitta di fila. A partire con il piede giusto sono i padroni di casa, che chiudono il primo quarto avanti di nove lunghezze (22-13); i gialloneri rimangono in partita fino all’ultimo periodo, quando il Panathinaikos imprime un’ulteriore accelerazione e chiude definitivamente i conti. Nessun dubbio sull’MVP del match: l’ex Milano Nemanja Nedovic, autore di una sontuosa prestazione da 28 punti (7/12 da tre). Per gli ospiti il miglior realizzatore è, invece, Lorenzo Brown (17 punti).

Vittoria all’overtime per la Stella Rossa, che supera in rimonta il CSKA Mosca con il punteggio di 86-84. Successo di carattere per i serbi che, sotto di 14 punti nel corso del terzo quarto, riescono a riprendere il match e a trascinarlo all’overtime, dove completano il ribaltone. Il mattatore della partita è Jordan Loyd, che mette a referto ben 31 punti, compresi i due che valgono la vittoria finale a 54” dalla sirena. Dall’altra parte della barricata va sottolineata l’eccellente prova di Daniel Hackett, che chiude con 29 punti (6/8 dall’arco).

RISULTATI

Zalgiris Kaunas – Valencia 82-94

Panathinaikos – Fenerbahce 82-68

Stella Rossa – CSKA Mosca 86-84 dopo OT

