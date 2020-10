Basket, Eurolega 2020-2021: si sblocca il Real Madrid, vittorie esterne per CSKA Mosca e Bayern Monaco

Nella giornata odierna si sono disputati quattro incontri relativi alla terza giornata di Eurolega 2020-2021. Oltre alla sconfitta dell’Olimpia Milano in casa dell’Olympiacos, da registrare la prima vittoria del Real Madrid e i successi esterni di CSKA Mosca e Bayern Monaco rispettivamente contro Fenerbahce e Maccabi Tel Aviv. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Vittoria di prestigio per il Bayern Monaco, che espugna Tel Aviv con il punteggio di 82-85, confermandosi una squadra davvero interessante. Dopo un primo tempo a basso punteggio, gli attacchi salgono di livello nella ripresa: i tedeschi rimangono sempre davanti nel punteggio e, nonostante il deciso riavvicinamento degli israeliani nel finale, conducono meritatamente in porto la partita. Il volto del successo bavarese è Vladimir Lucic, autore di 26 punti con 7/8 dal campo; al Maccabi non bastano Scottie Wilbekin e Ante Zizic, che mettono a referto rispettivamente 27 e 19 punti.

Loading...

Loading...

Partita elettrizzante e tiratissima a Istanbul, dove il CSKA Mosca supera il Fenerbahce all’overtime con il risultato di 77-78. Le due squadre si rispondono colpo su colpo per tutta la durata dell’incontro e per risolvere la contesa c’è bisogno di un tempo supplementare, al termine del quale sorridono i moscoviti grazie al gioco da tre punti di Will Clyburn a 11” dalla sirena. I turchi perdono così l’imbattibilità nonostante i 21 punti di Nando de Colo e i 18 di Eddie Jarell (6/6 dall’arco), con la palma di MVP che va proprio a Clyburn, trascinatore del CSKA con 26 punti.

Si sblocca il Real Madrid, che batte a domicilio il Khimki Mosca con il punteggio di 94-85 e ottiene la prima vittoria nella competizione. A fare la differenza è il secondo periodo di gioco, in cui i Blancos mettono la freccia e accumulano quel vantaggio che riescono poi a conservare durante la ripresa. I principali protagonisti del match sono Sergio Llull, autore di 21 punti, e Nicolas Laprovittola, che fa registrare 19 punti e 7 assist. Ai russi, ancora a seccco di vittorie, non bastano i 22 punti di Devin Booker.

RISULTATI

Maccabi Tel Aviv-Bayern Monaco 82-85

Olympiacos-Olimpia Milano 86-75

Fenerbahce-CSKA Mosca 77-78 dopo OT

Real Madrid-Khimki Mosca 94-85

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo