Volley, SuperLega 2020-2021, 5a giornata: Perugia chiama, Civitanova risponde, il duello continua

Perugia chiama e Civitanova risponde in attesa del big match tra Trento e Modena nella quinta giornata della Superlega, l’ultima infrasettimanale della regular season. Gli umbri rispettano il pronostico e superano tra le mura amiche Cisterna nel testa coda del PalaBarton per il quinto successo stagionale, i marchigiani espugnano Piacenza al termine di una battaglia spettacolare e restano imbattuti e in scia della capolista. Vittorie anche per Monza, Vibo Valentia e Milano.

La Sir Safety Perugia prosegue il suo viaggio senza macchia conquistando la quinta vittoria consecutiva e restando a punteggio pieno. Non è stata una passeggiata quella degli umbri contro la Top Volley Cisterna, fanalino di coda del campionato ma molto combattiva contro la capolista che si aggrappa al solito Leon e a Plotnytsky, in ottima serata (17 punti a testa), per superare 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) i laziali.

La risposta della Lube Civitanova non si è fatta attendere: al termine di una vera e propria battaglia la squadra di Fefè De Giorgi, con tutti i titolari, tranne De Cecco, in doppia cifra, vince 3-1 (31-29, 25-21, 20-25, 25-23) sul campo di una Gas Sales Piacenza in crescita di rendimento ma non ancora in grado di giocarsela con i top team del campionato. Russell top scorer in casa Piacenza con 23 punti, mentre il miglior realizzatore della Lube è stato Rychlicki con 19 punti.

L’Allianz deve sudare le proverbiali sette camicie per conquistare la quarta vittoria del suo campionato contro una Consar Ravenna sempre più sorprendente. I milanesi faticano tantissimo contro la difesa romagnola, impenetrabile ma alla fine riescono ad avere la meglio in rimonta 3-2 (25-22, 30-32, 24-26, 25-22, 15-12). Doppio top scorer nel match: il ravennate Francesco Recine e il francese di Milano Jean Patry con con 25 punti a testa, protagonisti di un bellissimo match.

Rimonta spettacolare della Top Volley Monza che va sotto 0-2 sul campo della Kioene Padova e poi si risveglia e vince una battaglia da quasi due ore e mezzo. A trascinare i brianzoli è stato uno straripante Lagumdzija: l’opposto monzese mette a segno 33 punti e spinge in alto il Vero Volley che vince 3-2 (26-28, 15-25, 25-12, 26-24, 16-14) contro i padovani a cui non sono bastati i 21 punti di Stern e i 18 di Vitelli.

Rimonta vincente anche per la Tonno Callipo Vibo Valentia che va sotto (1-2) nella sfida casalinga contro NBV Verona e poi piazza lo sprint finale in un match infinito da due ore e mezzo. I calabresi, reduci da due successi consecutivi, entrano in campo baldanzosi e vincono il primo set 25-22. Verona reagisce e si impone 25-23 e 25-20 nei due parziali successivi sospinta dal solito inarrestabile Kaziyski (20 punti) e da un buon Boyer (18 punti) ma la Tonno Callipo Calabria si scuote nel quarto set, pareggia il conto grazie a Rossard (20 punti) vincendo 25-17 e domina anche il tie break: 15-11.

Foto LM/LPS/Loris Cerquiglini