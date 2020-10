Calcio, Roberto Mancini: “E’ stata una gara combattuta, le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi”

A pochi giorni dal pareggio per 0-0 in trasferta in Polonia, oggi, mercoledì 14 ottobre la Nazionale italiana è tornata in campo per la quarta giornata della Nations League di calcio: l’Italia, a Bergamo, contro i Paesi Bassi, non è andata oltre l’1-1. A fine gara ai microfoni della RAI ha parlato il CT della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini.

Elogia gli avversari il tecnico azzurro: “Hanno cambiato per la prima volta assetto tattico. L’Olanda è una squadra forte con giocatori forti e sapevamo che sarebbe stata dura. A volte ci sono gli avversari, può capitare. Non ci capitava da tanto tempo. E’ stata una gara combattuta, le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi“.

Di poche parole il CT, che però sul prosieguo della manifestazione afferma: “Nel calcio in generale bisogna segnare. La prestazione è stata tosta, maschia. Vinceremo le prossime due e ci qualificheremo. Siamo stati felici di essere qui. Ci spiace non aver vinto. Siamo felici per i vari sindaci dei vari paesi della zona. E’ stata una bella serata“.

Foto: LaPresse