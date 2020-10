Basket: Olimpia Milano, Eurolega 2020-2021 senza gloria al Pireo. L’Olympiacos le infligge la prima sconfitta stagionale

Per la prima volta in questa stagione, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano deve uscire sconfitta dal parquet. A vincere, nella terza giornata di Eurolega 2020-2021, è l’Olympiacos, che nel suo Pireo, pur senza il pubblico a sostenerlo, vince per 86-75 con un ottimo secondo tempo e un’eccellente prestazione di Kostas Sloukas, autore di 17 punti e 11 assist e per questo MVP indiscusso della sfida. In doppia cifra anche Georgios Printezis, Aaron Harrison (16 per entrambi) e Shaquille McKissic (10), mentre a Milano non bastano i 18 di Sergio Rodriguez, i 16 di Michael Roll e i 10 di Zach LeDay. Per Georgios Bartzokas, nella moderna Eurolega, è la seconda vittoria nei confronti di Ettore Messina.

Prime fasi ad abbastanza alte percentuali realizzative, con il blocco americano di Milano (nella fattispecie Shields, Hines e Delaney) ad illuminare da una parte e quello greco dell’Olympiacos (Sloukas, Printezis e Papanikolaou) a ribattere dall’altra. Dopo la metà del quarto si iscrive a referto anche LeDay, ma le percentuali scendono insieme alla lucidità sui due fronti per almeno tre minuti. A quel punto Rodriguez decide di ergersi a guida per avviare il parziale di 0-8 che spinge sul +6 l’Olimpia, prima della tripla di Printezis sullo scarico di Sloukas che, sulla sirena, chiude il periodo d’apertura sul 18-21.

Con l’ingresso in campo dell’intramontabile Spanoulis l’Olympiacos arriva fino alla parità a quota 23, ma chi riesce, lentamente, a prendere quota è la squadra di Messina: l’esperienza di Datome e la sicurezza, oltre all’ottima serata, di Chacho Rodriguez in versione superstar sono le chiavi del secondo quarto. Milano si costruisce, con pazienza, un vantaggio che arriva fino al 32-39 nel silenzio del Pireo, ma il meglio deve venire: ancora Rodriguez piazza una tripla costruita quasi dal nulla per il +8; Printezis limita i danni con una gran conclusione dalla media, e in equilibrio precario, per il 36-42 con cui si va all’intervallo.

Milano, nelle prime fasi al ritorno sul parquet, sembra poter continuare a mantenere l’inerzia dalla propria parte. Un momento, però, cambia l’intero quarto: Papanikolaou, non contento di un fischio contro di lui, si fa sanzionare un fallo tecnico, che è anche il suo quarto personale. La sua partita è, nei fatti, finita, ma sul 40-48 comincia di nuovo quella dell’Olympiacos, con McKissic che si scatena mettendo sei punti di fila e Sloukas, già in modalità distributore di palloni, a chiudere il parziale di 9-0 che significa sorpasso. Il blocco USA porta i padroni di casa fino al 59-53, che simboleggia un ritrovato impatto sulla partita; l’Olimpia in qualche modo riesce a reggere l’urto e a entrare negli ultimi dieci minuti sul 63-58.

Harrison bagna il rientro in campo con la tripla del 66-58. Si scatena una tempesta di conclusioni dall’arco, che porta la squadra del Pireo sul 72-63. Printezis mette la palla nel proprio canestro nella lotta a rimbalzo (i punti, a norma di regolamento, diventano di Hines), ma Milano continua ad avere difficoltà realizzative, precipitando fino al -11 (76-65) con 4′ da giocare. Harrison allarga ulteriormente il divario (79-67), Roll con due triple cerca di riportare a contatto l’Olimpia, subito ricacciata indietro dal decimo assist di Sloukas per Printezis con 1’53” da giocare. I padroni di casa controllano con un certo agio nel tempo che rimane: finisce 86-75.

OLYMPIACOS-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 86-75 (18-21, 36-42, 63-58)

OLYMPIACOS – Harrison 16, Larentzakis, Spanoulis 5, Sloukas 17, Martin 6, Vezenkov 2, Printezis 16, Papanikolaou 4, Jean-Charles ne, Jenkins 5, Ellis 5, McKissic 10. All. Bartzokas

MILANO – LeDay 10, Moretti, Moraschini 2, Roll 16, Rodriguez 18, Tarczewski 2, Cinciarini ne, Delaney 5, Shields 5, Brooks, Hines 8, Datome 9. All. Messina

Credit: Ciamillo