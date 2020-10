Basket, Eurolega 2020-2021: rinviata a data da destinarsi la sfida tra Zenit San Pietroburgo e Panathinaikos del round 6

Continuano a susseguirsi rinvii di partite in tutte le coppe europee cestistiche ed in particolare in Eurolega, che ha appena annunciato la sospensione di un match previsto inizialmente per domani alle ore 18.00. Stiamo parlando della sfida valevole per il 6° turno della regular season tra Zenit San Pietroburgo e Panathinaikos Atene, ufficialmente rinviata a data da destinarsi su richiesta dei greci. Il club ateniese ha infatti riscontrato un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra e tutti gli altri giocatori si trovano attualmente in quarantena. A questo punto lo Zenit dovrà recuperare ben tre incontri (gli altri due contro Milano e Valencia), mentre i Verdi di Atene dovranno giocare l’1 dicembre il recupero a Villeurbanne.

