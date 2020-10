Basket, Eurolega 2020-2021: l’11 novembre verrà recuperata Zenit-Olimpia Milano

L’Eurolega ha annunciato le date per le partite finora rinviata. Sono cinque i match in totale e tra questi anche quello tra Zenit San Pietroburgo ed Olimpia Milano, valevole per il quinto turno. La squadra di Ettore Messina volerà in Russia l’11 novembre (palla a due alle ore 20.00), con lo Zenit che dovrà poi recuperare successivamente l’8 dicembre la sfida con il Valencia. Sono tre le partite che deve recuperare, invece, l’Asvel Villeurbanne contro Stella Rossa, Panathinaikos ed Efes.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI RECUPERI

11 NOVEMBRE

ore 20.00 Zenit – Olimpia Milano (Round 5)

ore 20.45 Asvel Villeurbanne – Stella Rossa (Round 4)

1 DICEMBRE

ore 18.00 Asvel Villeurbanne – Panathinaikos (Round 3)

8 DICEMBRE

ore 20.30 Anadolu Efes Istanbul – Asvel Villeurbanne (Round 5)

ore 21.00 Valencia – Zenit (Round 4)

Credit Ciamillo