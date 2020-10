Basket, Eurolega 2020-2021: i risultati del 30 ottobre. Il Barcellona vince il derby con il Baskonia, ok Khimki ed Efes

Sono tre le partite di questa serata di Eurolega. Quarta vittoria consecutiva per il Barcellona, che vince il derby spagnolo contro il Baskonia per 72-71. Una sfida combattutissima e che si è decisa solamente nei secondi finali, con la stoppata decisiva di Nikola Mirotic su Alex Peters. E’ proprio il lungo spagnolo a fare la differenza con 18 punti, mentre al Baskonia non bastano i 15 punti di Zoran Dragic e i 14 di un ottimo ancora Achille Polonara

BIG players make BIG plays!@NikolaMirotic33 seals the game with the BLOCK!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qaVcJDfoco — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2020

Loading...

Loading...

Ritorna Shane Larkin (15 punti) e l’Efes espugna il campo dell’Olympiacos per 84-79. Un match quasi sempre in controllo per i turchi, trascinati anche dai 20 punti di Vasilije Micic. Una vittoria che avvicina alla zona playoff l’Efes, che dovrà recuperare ancora la sfida con l’Asvel Villeurbanne.

Altro match di giornata quello del Khimki Mosca, che supera in casa la Stella Rossa per 83-77. Un match che si è deciso nell’ultimo quarto con i russi che hanno avuto un ottimo Errick McCollum da 23 punti..

RISULTATI 30 OTTOBRE EUROLEGA 2020-2021

Khimki Mosca – Stella Rossa 83-77

Olympiacos – Anadolu Efes 79-84

Baskonia – Barcellona 71-72

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo