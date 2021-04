Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Gara-4 Play-off Eurolega basket

L’Olimpia Milano tornerà in campo oggi, alle ore 20.45, in quel di Monaco di Baviera, per provare a strappare il pass per le Final Four di Eurolega. I meneghini, infatti, sono reduci dalla sconfitta di gara 3, la quale ha permesso al Bayern di accorciare le distanze, e devono vincere la sfida odierna per evitare una gara 5 ove la tensione sarebbe alle stelle. Per i tedeschi, chiaramente, è questione di vita o di morte, per cui daranno tutto pur di agguantare il 2-2.



Nel complesso, fin qui, le due squadre si sono equivalse durante la serie. I meneghini hanno avuto bisogno di un miracolo per vincere gara 1, mentre in gara 2 si sono imposti in modo decisamente più netto. L’ultima sfida tra i due sodalizi, invece, ha visto i bavaresi fare la voce grossa per gran parte dell’incontro, ma l’Olimpia, con un ottimo quarto periodo, è arrivava ad un passo dal realizzare un’altra grande rimonta.

I meneghini, in sostanza, sembrano avere i mezzi per mettere nuovamente KO i bavaresi, ma devono riuscire a essere più costanti, rispetto a gara 3, nel corso dei quaranta minuti. L’incontro in questione verrà trasmesso in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti dandovi così l’opportunitù di non perdervi nemmeno un canestro di questo fantastico match.

IL PROGRAMMA DI BAYERN MONACO – OLIMPIA MILANO

Orario: 20.45

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

