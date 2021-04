Niente da fare per l’Olimpia Milano impegnata in gara-3 di questi Playoff di Eurolega 2021 contro il Bayern Monaco. La compagine meneghina non può festeggiare questa sera il target Final Four, visto il successo del Bayern 85-79. La compagine di Andrea Trinchieri ha guidato l’incontro con continuità, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo quarto, gestendo il tentativo di rimonta di Milano.

Alla fine della fiera, dunque, l’AX non sfrutta il primo match point per accedere alle citate Final Four 29 anni dopo l’ultima apparizione. Ad analizzare quanto accaduto, con la solita lucidità, è stato il tecnico dell’Olimpia Ettore Messina: “Complimenti al Bayern, ha giocato una buona partita, a noi non resta che tornare in hotel, riposare, prepararci domani e cercare di fare meglio in gara-4 venerdì“, le prime parole di Messina riportate dal comunicato ufficiale del club.

“Credo che il fattore decisivo sia stato il nostro avvio nel primo e nel terzo periodo. Non mi aspettavo nulla di diverso dal Bayern dopo la sconfitta in campionato, perché anche noi a Pesaro abbiamo fatto fatica andando sotto nel primo quarto in modo significativo. Giocare nel mezzo di una serie come questa è sempre complicato, ma è quello che sia noi che loro abbiamo dovuto fare. La loro reazione non mi ha sorpreso”, ha ammesso il coach dell’Olimpia.

E dunque appuntamento a venerdì per una gara-4 che sarà davvero infuocata, con l’AX avanti nella serie, ma che dovrà assolutamente concretizzare e assestare il colpo del ko.

Foto: M.Ceretti / Ciamillo-Castoria